Franceska Pepe, il discusso flirt con Vittorio Sgarbi e i litigi al Grande Fratello Vip

Franceska Pepe, 29 anni, è una modella e influencer: è conosciuta per aver posato per Playboy, aver recitato in "The Lady" e aver partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip 5, in cui è stata protagonista di diversi litigi. Proprio quest'ultima partecipazione televisiva l'ha resa nota al grande pubblico e, prima ancora, il presunto flirt o fidanzamento, con Vittorio Sgarbi.

La questione non è chiarissima: pare infatti che i due si siano conosciuti in occasione di un evento nel 2017. Tra di loro c’è stata subito una forte intesa, nonostante avessero ben 40 anni di età di differenza. Nessuno dei due, tuttavia, ha mai parlato di amore. Francesca nella casa ha poi chiarito che si è trattata di una situazione montata ad arte dalla stampa e che tra loro non c’è stato assolutamente nulla essendosi conosciuti una sera e mai più rivisti. Vittorio Sgarbi tuttavia ha smentito la ragazza dicendo che ci sarebbe stato anche più di un bacio. I due sono stati poi protagonisti di famosa la litigata avvenuta nel salotto di Barbara D’Urso dove Vittorio Sgarbi parlò delle famose sette ore passate insieme e di qualcosa accaduto “in bagno” tra i due. Fransceska tuttavia ha sempre smentito queste dichiarazioni. Trovata pubblicitaria o meno, la Pepe ne ha guadagnato in visibilità, tanto da essere invitata a partecipare al programma di Mediaset; attualmente su Instagram conta 137 mila follower.

La giovane di Sarzana sarà ospite questa sera, mercoledì 14 aprile, della terza puntata dello show di Rai 2 condotto da Simona Ventura, Game of games, nel quale sei vip dovranno misurarsi in giochi di abilità, velocità, intuito e cultura, trovandosi abbinati ad altrettanti concorrenti che grazie alle loro performances potranno o meno progredire verso la vittoria finale. Un gioco inedito, quest'anno alla prima stagione, che sta riscuotendo un buon interesse da parte dei telespettatori da casa.

