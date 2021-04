Jody Cecchetto: età e fidanzata del figlio di Claudio. Fa il rapper e lavora in radio

14 aprile 2021 a

Jody Cecchetto ospite stasera, mercoledì 14 aprile, della terza puntata di "Game of games" lo show di Rai2 condotto da Simona Ventura. Jody è il figlio di Claudio Cecchetto, storico disc jockey e produttore discografico, oltre che inventore del mitico "Gioca jouer".

Jody, classe 1992, è nato dall’unione di Claudio e Maria Paola Danna. Ha anche un fratello, Leonardo, nato nel 2000. Il padre gli ha trasmesso la passione per la musica, dato che anche lui è un rapper ed ha inciso alcuni brani. Oltre che cantante, Jody è anche un presentatore – proprio come il padre – e lavora in radio. Jody sta seguendo dunque le orme del padre che ha scritto pagine indelebili della storia della radio, della tv e soprattutto della musica essendo stato uno dei produttori discografici più influenti in particolare negli anni Ottanta e Novanta.

Game of games, gli ospiti della terza puntata dello show di Simona Ventura

Jody dunque ha seguito le orme del padre, lanciandosi sia nel mondo della musica che dello spettacolo. Il giovane ventottenne è un rapper ed ha inciso il suo primo singolo nel 2015 insieme a Tony Real. Successivamente ha lavorato in radio – proprio come il padre – ad Rds. La vera occasione arriva con il programma Ready Music Play, in onda su Sky. Il programma si basa su una vera e propria gara di canto dove si sfidano 4 giovani “tiktoker”, i quali dovranno cantare in playback e ballare sulle note delle canzoni più famose. La sigla del programma riprende la celebre canzone “Gioca Jouer” del padre di Jody, anche se riadattata. Jody è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di trecentomila seguaci. Le sue foto sono piene di like e le sue stories sono seguitissime. Il figlio di Claudio è fidanzato con Valeria Vedovatti, influencer da un milione di seguaci sui social. La loro storia d’amore appassiona migliaia e migliaia di fan.

