Stasera in tv, 14 aprile, torna Il Commissario Montalbano su Rai1: anticipazioni e trama

Stasera in tv, mercoledì 14 aprile 2021, tornano le indagini del commissario più amato della televisione. Su Rai1 infatti, dalle ore 21,25, riecco Salvo Montalbano - il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, nato dalla penna di Andrea Camilleri - protagonista della serie “Il Commissario Montalbano”, la tv movie collection tra le più acclamate da pubblico e critica.

Nella puntata in onda oggi - “Salvo amato, Livia mia” - il cadavere di Agata Cosentino viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale. Si tratta forse di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma questa ipotesi non convince Montalbano, che inizia la sua indagine partendo dalla vittima. Il commissario scopre subito che la povera Agata era una cara amica di Livia che l’aveva conosciuta a Genova, dove la ragazza aveva lavorato per un paio d’anni prima di ritrasferirsi di nuovo a Vigàta, assunta all’archivio comunale. Agata, timida e riservata, concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino.

Un nome che è una garanzia di ascolti e qualità quello del Commissario Montalbano. Le repliche hanno un pubblico davvero fedele e funzionano dando ottimi riscontri (la puntata di stasera la scorsa annate tenne davanti alo schermo oltre 9milioni di spettatori) così per l'ennesima volta tornano su Rai1. La squadra formata da Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio) e Angelo Russo (Catarella) è al fianco di Montalbando, ancora legato a Livia (Sonia Bergamasco). Dopo la puntata di stasera, dalla prossima settimana Montalbano andrà in onda sempre il martedì. Luca Zingaretti in questo caso ne firma anche la regia: "Subentrando a Sironi" aveva spiegato l'attore "ho pensato essenzialmente al suo stile e non c'è giornata in cui non abbia riflettuto su cosa avrebbero detto lui o Camilleri".

