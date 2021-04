Uomini e Donne, Monalisa: le foto della nuova dama infiammano i social: "Orgogliosa curvy girl"

14 aprile 2021 a

a

a

Social in tilt per le foto della nuova dama di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45.

Uomini e Donne, Gemma verso la crisi. Nervi tesi tra Giacomo, Martina e Carolina

Lei, la nuova dama è incantevole e i fan si sono subito soffermati sul profilo Instagram della ragazza. Si sa poco su di lei, appare come una donna molto riservata e ricca di appeal e, a scorrere le foto del suo account, anche di sensualità. Monalisa Queiroz, questo il nome della nuova dama,ha fatto subito girare la testa ad Armando Incarnato ed è annunciata nelle anticipazioni della trasmissione che va in onda oggi, mercoledì 14 aprile.

Uomini e donne, i dubbi di Luca Cenerelli e le polemiche di Samantha Curcio

Il web ha già fatto partire il gossip fra Armando Incarnato e la giovane dama che è seduta tra le fila del parterre femminile. Monalisa Queiroz non passa certo inosservata così che Armando Incarnato ha chiesto a Monalisa di uscire per conoscerla meglio. La dama ha accettato e dovremmo scoprire a breve se i due hanno intenzione di proseguire nella loro conoscenza oppure se fra loro non è scattato nulla Di lei si sa davvero poco e altre informazioni si scopriranno di certo nelle prossime puntate e apparizioni nel dating show. Per adesso i fan ammirano il suo profilo, le sue fotografie, dove si scorge davvero poco sulla sua vita privata ma non certo sulla sua personalità e sulla sua bellezza. La stessa che ha conquistato Armando e ha spinto molti follower di Uomini e Donne a lasciarsi in commenti sulle fotografie della ragazza che ha conquistato il pubblico televisivo già con queste piccole apparizioni, Monalisa, da oggi in poi, avrà molti più occhi puntati su di lei. Qui sotto proponiamo il profilo Instagram della dama del dating show della rete ammiraglia Mediaset con i suoi scatti nei quali si dice orgogliosa di essere una "curvy girl"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.