Game of games, gli ospiti del 14 aprile di Simona Ventura su Rai 2

14 aprile 2021 a

Game of games torna stasera, mercoledì 14 aprile, in prima serata su Rai 2 con la terza puntata dello show condotto da Simona Ventura. Ecco anticipazioni e ospiti di oggi. Il grande lunapark di Rai2 si accende per una nuova serata e si prepara ad accogliere sei concorrenti che, puntando sulle abilità di altrettanti vip, concorreranno per cercare di accaparrarsi il montepremi in palio.

Un gioco, in onda a partire dalle ore 21.20, entusiasmante, veloce e ricco di colpi di scena.Gli ospiti di questa puntata sono: Jody Cecchetto, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio, Franceska Pepe e Scintilla. Ai concorrenti l’arduo compito di scegliere con chi schierarsi per affrontare il gioco stabilito dal sorteggio. In "Game of Games - Gioco Loco" l’imprevisto però è sempre dietro l’angolo: basta dare una risposta errata o toccare un pulsante sbagliato, per scatenare reazioni improvvise e rapide delle macchine del grande lunapark, che porteranno il giocatore a finire in acqua, "volare via" o precipitare in una botola. Si tratta di divertenti prove di cultura, abilità, velocità o intuito che vedono coinvolti a un ritmo forsennato i vari vip in studio abbinati, come detto, ad altrettanti concorrenti, cui affidano le loro sorti.

Game of games, da Simona Ventura ospiti pronti a fare giochi spericolati

Questa è la prima stagione del programma condotto da Simona Ventura: le prime due puntate, finora, non hanno riscosso un grandissimi successo di pubblico, registrando mediamente un milione di telespettatori. In questo senso è evidente che una seconda stagione sarà programmata solo in caso di un maggiore successo di pubblico. Ad ogni modo anche stasera è atteso divertimento e risate con gli ospiti, tutti caratterizzati da una personalità esuberante. Su Rai 1, invece, la replica di un episodio del Commissario Montalbano, mentre su Rai 3 nuova puntata di "Chi l'ha visto?". Su Canale 5, invece, il film Daydreamer - Le ali del sogno.

