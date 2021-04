Uomini e Donne, Samantha e Maria protagoniste ed ecco la nuova dama Monalisa

14 aprile 2021 a

Attesa per la nuova, scoppiettante puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5, oggi mercoledì 14 aprile 2021. Il dating show di Maria De Filippi va in onda alle ore 14.45 (dal lunedì al venerdì) e ieri ha messo in archivio la presenza in studio di una coppia nata nel programma: Luisa e Salvio che presto si sposeranno. Quindi c'è stato Giacomo, diviso tra Carolina e Martina, e Massimiliano, che porta avanti le conoscenze con Eugenia, Federica e Vanessa. Secondo le anticipazioni (non sono ufficiali perché il programma non ne dà), la puntata di oggi vedrà alcuni colpi di scena. Intanto la protagonista che sarà Samantha, la tronista curvy.

Samantha nelle puntate precedenti ha dato vita a scontri con Armando Incarnato. A differenza dei due tronisti, lei sta accusando difficoltà a trovare un corteggiatore con cui iniziare una conoscenza. E' molto indecisa Samantha Curcio. Bohdan la fa sentire bene, ma c'è sempre Alessio. Vediamo che scelta porterà avanti.

Maria de Filippi, per quanto concerne il trono over, potrebbe dare spazio a Maria Tona: la dama ha chiuso con Alessandro e potrebbe essere pronta per nuove avventure. O forse no. Altri protagonisti della puntata potrebbero essere i cavalieri Luca Cenerelli e Biagio. Poi attenzione perché vedremo la nuova dama, Monalisa, la quale è indicata come quella che metterà pepe e curiosità nell'appuntamento di oggi del dating show della rete ammiraglia Mediaset. C'è molta attesa per vederla perché Monalisa è annunciata come una delle protagoniste certe della trasmissione del pomeriggio di Canale 5 con i numerosi fan che attendono di vederla. Le foto sul prorpio profilo Instagram parlano di una donna bellissima. Non resta quindi che ammirarla, Per i dettagli è davvero questione di minuti visto che Uomini e Donne è in programma per le ore 14.45.

