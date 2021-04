Alda Fendi, dalla casa di moda del padre alla Fondazione Esperimenti con le due figlie Giovanna e Alessia Caruso

14 aprile 2021 a

Alda Fendi è uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1, di mercoledì 14 aprile. E' la più piccola delle cinque figlie di Edoardo Fendi e Adele Casagrande, i fondatori dell'omonima casa di moda famosa in tutto il mondo.

Alda è nata a Roma nel 1940 e, dopo un periodo di studi a Londra, inizia da giovanissima a lavorare nell’azienda di famiglia sotto la guida della mamma Adele. Durante questi anni ha lavorato accanto al geniale Karl Lagerfeld, vivendo una grande esperienza. Ad un certo punto della sua vita capisce di aver trascurato troppo l’arte e decide di voltare pagina dando vita, nel 2001, alla Fondazione Alda Fendi Esperimenti, un sogno di quando era giovane. In questa esperienza ha lavorato ed è stata sempre affiancata dalle due figlie Giovanna e Alessia Caruso Fendi che lavorano con lei. Nei primi diciotto anni di vita, la fondazione ha organizzato undici spettacoli pensati e realizzati da Raffaele Curi, la Festa del Cinema di Roma, la partecipazione alla Biennale di Venezia, una esposizione al Peggy Guggenheim Museum e la pubblicazione di tre libri.

Tra gli ultimi eventi, prima dello stop causato dalla pandemia di Covid-19, c'è stata l'inaugurazione della mostra sui pittori surrealisti presso rhinoceros gallery, la galleria d’arte situata nel palazzo progettato da Jean Nouvel, nella nuova sede della Fondazione, situato tra il Palatino e la Bocca della Verità, a Roma. Una mostra curata da Raffaele Curi e dedicata a due grandi personalità del surrealismo, Luis Buñuel e Man Ray, due vicende creative inconfondibili e indelebili, presentate in un Doppio Singolare, un Esperimento in cui i confini tra le discipline vengono oltrepassati. All’inaugurazione erano presenti in tanti a cominciare da Anna Fendi, Marisela Federici e molti altri personaggi dell'arte e della cultura.

