Maurizio Costanzo show, la storia di Malika Chalhy nella puntata con Zorzi e Oppini

14 aprile 2021 a

Va in onda un nuovo appuntamento, oggi mercoledì 14 aprile, del Maurizio Costanzo show. Su Canale 5, in seconda serata, viene raccontata la storia di Malika Chalhy, la giovane cacciata di casa dopo aver fatto coming out.

Malika verrà intervistata da Maurizio Costanzo e rivelerà diversi particolari di una vicenda che l'ha vista al centro dell'attenzione. In questa quarta puntata del Maurizio Costanzo show, si dibatterà del rapporto fra donne e uomini. Tanti gli ospiti che parteciperanno al dibattito in studio. Tra i più attesi ci sono sicuramente Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Dopo aver divertito il pubblico del Grande Fratello Vip 2020, i due sono pronti ad accendere ancora una volta i riflettori su di loro.

Nel parterre femminile, annunciati personaggi altrettanto importanti. Ci sarà infatti la cantante e insegnante di canto del serale di Amici 2021, Arisa; la conduttrice Caterina Balivo che si divide tra il suo ruolo di mamma, moglie e donna in carriera; la produttrice Rita Rusic e la conduttrice e cantante nonchè grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando. E ancora la giornalista di cronaca giudiziaria de La Repubblica Federica Angeli. Nel parterre maschile, invece, oltre alla coppia che abbiamo già citato, Zorzi-Oppini, ci saranno: il conduttore e insegnante di canto di amici 2021 Rudy Zerbi, protagonista spesso di discussioni sia con Arisa che con Anna Pettinelli; l’ex allievo della scuola di Maria De Filippi, Alberto Urso e il giornalista Giuseppe Cruciani. Labanda della poliziasi esibirà sul palco in occasione del 169esimo anniversario della fondazione del corpo della Polizia di Stato. Una puntata davvero ricca e che si annuncia particolarmente accesa in fatto di discussioni e spunti che anche nei giorni successivi animeranno il pubblico social e non solo quello.

