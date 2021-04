Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Hunziker: accuse di razzismo. Bufera internazionale per questo gesto

14 aprile 2021 a

Una bufera internazionale, con accuse di razzismo alla tv italiana, un tg satirico, "il" tg satirico della nostra televisione. Striscia la Notizia di Canale 5 e i conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono finiti infatti nel mirino di un noto account Instagram internazionale con accuse di razzismo. Diet Prada, profilo americano da 2,7 milioni di follower che si occupa di moda ma anche di altri temi, ha condiviso alcuni contenuti pubblicati a sua volta dallo scrittore e noto volto dei social Louis Pisano, in cui si critica fortemente uno sketch in cui Scotti e la Hunziker fanno il verso alla lingua cinese.

Un grande polverone. La scena incriminata di Striscia la Notizia è il siparietto che ha aperto un servizio dell’inviato Pinuccio per la rubrica “RaiScoglio24“ dedicata alla gestione della sede Rai di Pechino. I due conduttori hanno schernito la pronuncia cinese con il classico stereotipo della "l" al posto della "r" (trasformando così in "Lai" il nome dell'azienda pubblica) e scimmiottato gli occhi a mandorla. Davvero nulla di nuovo, viene da commentare, una parodia alla quale siamo da molto tempo abituati.

Il post di Diet Prada è eloquente, dal suo punto di vista, nel lanciare accuse: "Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e Michelle Hunziker, attrice e modella italo-svizzera, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera R, chiamando la rete "LAI" invece di "RAI". I conduttori hanno quindi continuato alzando gli angoli degli occhi alla maniera dei comuni gesti razzisti intesi a caricaturizzare i lineamenti asiatici. A un certo punto, con gli occhi alzati, Hunziker ha parlato in modo incomprensibile. L‘episodio è stato seguito da 4.662.000 spettatori secondo Auditel, società che misura i dati della TV italiana. Striscia la Notizia va in onda su Canale 5, un canale televisivo di Mediaset, società di mass media di destra di proprietà dell'ex premier Silvio Berlusconi". Il post ha segnalato anche l'interesse dei due conduttori per cause importanti e ha ricordato come la Hunziker sia sposata con Tomaso Trussardi, amministratore delegato dell'importante maison di moda. Il caso insomma, è aperto.

