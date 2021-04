Oggi è un altro giorno, su Rai 1 Serena Bortone con gli affetti stabili e i suoi ospiti: c'è Enrica Bonaccorti

14 aprile 2021 a

Torna il consueto appuntamento delle ore 14 su Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Anche nella puntata di oggi, mercoledì 14 aprile, tre affetti stabili e diversi ospiti. Tra questi anche Enrica Bonaccorti, come anticipato dal suo profilo su Twitter.

Dall'attualità politica all'emergenza sanitaria da Covid e alla campagna di vaccinazione, ma in primo piano nello studio di Oggi è un altro giorno ci sono le storie e i personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto con i protagonisti della musica e della fiction di Rai1. A commentare le notizie del giorno, e rivolgere qualche domanda agli ospiti in studio, ci sono i tre "affetti stabili", figure ormai note al pubblico del talk show che sta registrando ogni giorno importanti percentuali di ascolto. A supportare Serena Bortone ci sono Emanuel Caserio, Pietro Masotti e Jessica Morlacchi. I primi due sono noti e apprezzati attori della serie Il paradiso delle signore, mentre la terza - giovane cantante - è ormai una presenza fissa nel programma di Rai 1. Non mancherà anche "l'erudito" Massimo Cannoletta, che dopo i successi a "L'Eredità" conduce la sua rubrica culturale all'interno del programma.

Enrica Bonaccorti, con Daniele Pettinari la figlia Verdiana e le foto nuda per PlayBoy

Come detto, a svelare il primo ospite della trasmissione - visto che normalmente vengono annunciati più a ridosso dell'inizio del programma - è stata la stessa Enrica Bonaccorti su Twitter. Classe '49, la conduttrice televisiva e attrice vanta una lunga carriera tra teatro, tv, radio e cinema e negli ultimissimi anni è stata opinionista fissa della trasmissione di Canale 5 Live - Non è la D'Urso nelle due edizioni del 2019. Tra l'altro da qualche anno ha iniziato anche un percorso da scrittrice, con la pubblicazione di tre romanzi: La pecora rossa, L'uomo ingnobile e il condominio.

Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: lo show supera i 2 milioni di spettatori

