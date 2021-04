Ascolti tv del 13 aprile, Leonardo supera la partita di Champions League Psg-Bayern Monaco e Le Iene

14 aprile 2021 a

Ascolti tv, ancora una volta la serie tv su Leonardo da Vinci si aggiudica la prima serata. Il finale della serie "Leonardo" trasmesso ieri, martedì 13 aprile, su Rai 1, è stato il programma più seguito del prime time, con 5.279.000 spettatori e il 21.3 per cento di share. Al secondo posto, l’incontro di Champions League tra Psg e Bayern Monaco trasmesso da Canale 5, con 4.279.000 spettatori e il 15.9 per cento di share. Terzo piazzamento per Le Iene su Italia 1, con 1.890.000 spettatori e il 10.4 per cento di share. Il grande calcio europeo, malgrado l'assenza di squadre italiane in questo finale della massima competizione continentale, ha comunque tenuto incollati al teleschermo oltre 4,2 milioni di telespettatori, che hanno goduto di un match povero di gol ma non certo privo di emozioni.

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: Un’Ora Sola vi Vorrei su Rai 2 (1.548.000 spettatori, share 5.8 per cento), ’DiMartedì su La7 (1.192.000 spettatori, share 5.1 per cento), Fuori dal Coro su Rete 4 (1.069.000 spettatori, share 5.5 per cento), Cartabianca su Rai 3 (954.000 spettatori, share 4.2 per cento), il film Déjà Vu - Corsa contro il tempo sul Nove (414.000 spettatori, share 1.8 per cento) e Italiàs Got Talent - Best Of su Tv8 (363.000 spettatori, share 1.5 per cento).

In access prime time, nuova vittoria dei Soliti Ignoti su Rai 1, con 5.565.000 spettatori e il 20.2 per cento. Mentre su Canale 5 Striscina la Notizina (edizione ridotta a causa della partita di Champions) ha ottenuto 4.202.000 spettatori e il 15.9 per cento di share. Vittoria di Rai 1 anche nel preserale con L’Eredità che ha registrato 4.539.000 spettatori e il 23 per cento di share. Mentre su Canale 5 Avanti un Altro ha totalizzato 3.736.000 spettatori e il 19.5 per cento di share.

