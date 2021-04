Leonardo 2 si farà. Seconda stagione della serie Rai, anticipazioni e particolari

14 aprile 2021 a

Con la quarta puntata, andata in onda ieri sera (13 aprile) su Rai 1, si è chiusa la prima stagione della serie dedicata al genio Leonardo Da Vinci (otto episodi). Una fiction che è piaciuta ai telespettatori e che ha aiutato a conoscere meglio uno dei personaggi più famosi della storia del nostro Paese, anche se notevoli sono state l'interpretazione e la fantasia utilizzate per realizzare la ricostruzione-romanzo per la televisione. I protagonisti Aidan Turner e Matilda De Angelis hanno saputo interpretare molto bene e con grande passione rispettivamente Leonardo e Caterina da Cremona.

Il successo e la buona risposta degli ascolti, permettono ai produttori di dare già scontata la seconda stagione. Lo ha confermato anche Luca Bernabei, il patron di Lux Video che in collaborazione con la Rai e le aziende di produzione francesi, ha realizzato il prodotto che intende proporre a livello mondiale. E' ovvio che la vita di Leonardo sia stata molto romanzata nella serie, ma la storia e il personaggio lo consentono e lasciano l'opportunità di continuare, producendo una seconda stagione, che il pubblico si aspetta.

Bernabei è stato ovviamente molto soddisfatto del successo di ascolti delle prime puntate ed ha già dichiarato che il boom di ascolti "non era scontato con una fiction che parlava di arte e cultura ed è la dimostrazione che si possono raccontare belle storie importanti anche al grande pubblico: se si offrono belle cose, gli spettatori le guardano". Promossi a pieni voti tutti gli addetti ai lavori che sono stati capaci di fare squadra e intrecciare in maniera credibile e accettabile la storia, la finzione e il romanzo. Dunque la serie continuerà con nuove puntate che racconteranno altri capolavori artistici realizzati dal genio, ma anche vicende personali. Ancora una volta mixando storia e fantasia. La seconda stagione con tutta probabilità sarà ambientata a Roma.

