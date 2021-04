L'Eredità, il campione è Francesco: alla ghigliottina con una cifra record, poi il patatrac

13 aprile 2021 a

L'Eredità di martedì 13 aprile 2021 su Rai1, il campione è Francesco. Arriva con una cifra record dal triello: 250 mila euro. Le parole da legare con una soluzione sono "patria, Papa, domicilio convalidare e diretta" per 31.250 euro rimaste. Siamo a una Ghigliottina, la prova finale, nella quale in un minuto deve trovare la soluzione e in un minuto, Francesco dice che per lui è "pena". Con Insinna, comincia a ragionare su questa risposta. La soluzione giusta era "elezione", col conduttore che gela il campione e poi lo incoraggia: "Ci rifaremo" e annuncia il tg delle ore 20.

L'Eredità, il campione Francesco beffato alla Ghigliottina: dice bagaglio, ma la parola vincente era bagagli

La puntata di oggi dopo il colpo di scena di ieri sera nel quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Lunedì 12 aprile nuova campionessa per la trasmissione, ovvero la professoressa Monica, aveva superato al Triello il campione in carica Francesco (fresco vincitore alla Ghigliottina di 52.500 euro domenica 11) e Raffaele, che sono tornati oggi. Monica si era presentata alla Ghigliottina con un montepremi da 120.000 euro, che dopo le parole Mantello, Uniforme, Polvere, Sociale e Cumulo si è ridotto a 7.500 euro. Dopo un minuto di ragionamento, secondo la professoressa la parola chiave della Ghigliottina era Stelle. Una soluzione che tuttavia non si è rivelata vincente.

L'Eredità, il campione Francesco trionfa alla Ghigliottina con Indipendenza: per lui 52.500 euro

Nella di domenica 11 aprile Francesco invece si era confermato campione, battendo al Triello i due rivali Lorenzo e Monica, con un'ultima risposta vincente sulla Terra, soprannominato il "Pianeta azzurro". Francesco si era quindi presentato alla Ghigliottina e dopo le parole Pensiero, Mani, Giorno, Economica e Dichiarazione, aveva optato per il termine Indipendenza. Ed era proprio questa la risposta esatta, che gli era valsa la vincita di 52.500 euro.

L'Eredità, Monica nuova campionessa: ma alla Ghigliottina non serve lo Strato





Il cantante è stato accolto ovviamente dagli applausi dei concorrenti, che hanno poi proseguito con Insinna. Negli ultimi tempi sono stati soprattutto due i campioni che si sono distinti nel quiz show. Si tratta di Massimo Cannoletta, che dopo i 280.000 euro vinti alla Ghigliottina si è ritagliato uno spazio tutto suo a Oggi è un altro giorno, il talk di Serena Bortone in onda su Rai1 alle 14 dal lunedì al venerdì: Cannoletta cura la rubrica Massimo 5 minuti. L'altra è Martina Crocchia, che ne ha vinti circa 150.000: ospite domenica 11 aprile da Francesca Fialdini ha rivelato: "Ho faticato meno a vincere i soldi in tv che a trovare un uomo decente". Niente peli sulla lingua per lei. L'Eredità torna martedì 13 aprile sempre su Rai1, sempre alle 18,45, con la nuova campionessa Monica.

