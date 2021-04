Oroscopo del Corriere di mercoledì 14 aprile 2021: le previsioni segno per segno

13 aprile 2021 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 14 aprile 2021: ecco qui di seguito le previsioni segno per segno.

ARIETE

Vi aspetta una mattinata relativamente tranquilla, cercate però di portare subito a termine i vostri impegni prima che si accumulino.

TORO

Nonostante amiate pianificare e calcolare ogni aspetto della vostra vita, oggi è arrivato il momento di lasciarsi un po’ andare.

GEMELLI

La notte porta consiglio, quindi non abbiate fretta. Tra voi e la vostra scelta conviene sempre mettere di mezzo qualche ora di sonno.

CANCRO

Qualche incomprensione con il partner può portare un po’ di cattivo umore. Tocca a voi ricucire lo strappo, quindi mettete da parte l’orgoglio.

LEONE

La stanchezza accumulata nei giorni scorsi vi presenterà il conto in serata. Non preoccupatevi degli amici e concedetevi il riposo che meritate.

VERGINE

Siete già impegnati in mille attività, meglio non aggiungerne altre. Pensate piuttosto a portare a termine ciò che avete già iniziato.

BILANCIA

Vi sentite forti, sicuri e soprattutto sereni. La voglia di fare non vi manca e nemmeno le idee che non vedete l’ora di mettere a frutto.

SCORPIONE

In amore potreste esse- re un po’ inflessibili e pretendere troppo dal partner. Meglio però non tirare troppo la corda, potrebbe rompersi.

SAGITTARIO

In questa fase siete un po’ troppo impulsivi e potreste compiere scelte avventate. Contate sempre fino a 10 prima di agire.

CAPRICORNO

Il vento sta finalmente iniziando a cambiare direzione, sia per quanto riguarda la vita sentimentale, sia per quella professionale.

ACQUARIO

Vi sentite pronti per vivere nuove avventure. Per questo non accontentatevi: avete la giusta determinazione per raggiungere gli obiettivi.

PESCI

Dopo un periodo tranquillo è venuto finalmente il momento di darsi da fare per inseguire i vostri sogni in ambito sentimentale e professionale.

