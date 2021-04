Belen Rodriguez, fuga d'amore bollente alle Maldive con Spinalbese: ma i fan la criticano | Foto

13 aprile 2021 a

Dopo i primi mesi di gravidanza, tra l'annuncio della bimba in arrivo e gli ormoni scatenati, ci voleva proprio una fuga d'amore. E così è stato per Belen Rodriguez, che ha scelto le "solite" Maldive. Meta paradisiaca già scelta in passato dalla showgirl argentina anche con alcuni suoi ex fidanzati, da Fabrizio Corona ad Andrea Iannone, passando per l'ex marito Stefano De Martino. Senza dimenticare come in una circostanza Belen abbia optato per le Maldive anche da single. Una fuga d'amore bollente, con la Rodriguez che si è mostrata senza particolari inibizioni davanti ad Antonino Spinalbese, padre della sua seconda bimba, Luna Marie, che nascerà in estate. Ma tra i quasi 10 milioni di fan, non mancano le critiche: "Evitate di mettere foto di vacanze, addirittura alle Maldive e noi qui chiusi come animali. Uno schiaffo alla miseria, io mi vergognerei", il tenore di alcuni commenti.

Stavolta tuttavia con lei c'è Spinalbese, l'uomo con il quale sta per estendere la famiglia. E così la coppia si è rifugiata in un resort extra lusso, postando su Instagram anche video ad alto grado di sensualità.

In una delle sue stories infatti Belen indossa un abitino verde che mostra scorci di seno strabordante e stacchi di coscia da dieci e lode. Stesa sul letto del loro nido d’amore appoggia le gambe nude sulle spalle del fidanzato che la accarezza con dolcezza. Parlano di pipistrelli e della notte maldiviana che li aspetta. “Non li ho mai visti, almeno non questi, anche se non ho vissuto sempre in fabbrica”, esclama lui estasiato dallo spettacolo. "Ah non sei sempre stato in salone?”, ha scherzato Belen. Il tutto con il rumore del mare sullo sfondo, per una vacanza mozzafiato. Una fuga d'amore rilassante, anche se tra le critiche di qualche fan, alle quali la Rodriguez non sembra dare più di tanto calcolo.

