Casadilego, dall'idolo Ed Sheeran all'esibizione che ha commosso Manuel Agnelli | Video

Casadilego è una delle giovani cantanti più amate dai teenager, soprattutto dopo la vittoria a X Factor 2020. Una performance straordinaria e una presenza scenica mozzafiato hanno incorniciato il debutto nel talent targato Sky. Questo il video nel quale c'è la commozione di Manuel Agnelli.

Il suo percorso l’ha portata a trionfare nella competizione, sotto la guida di Hell Raton, ma soprattutto l’ha fatta crescere musicalmente, tanto che, dopo la fine del programma, è riuscita a duettare anche al Festival di Sanremo, insieme a Francesco Renga. Casadilego, all'anagrafe Elisa Coclite, classe 2003, ha emozionato grazie alla sua naturalezza. La cantante è originaria di un piccolo comune abruzzese, Montorio al Vomano, nel cuore della provincia di Teramo, dove vive tuttora.

X Factor 2020, Casadilego vince ma è polemica social: "Edizione dell'addio di Cattelan e del mancato successo dei Melancholia"

La passione per la musica e il canto, per la chitarra e per Ed Sheeran (da cui deriva il suo nome, da una sua canzone dal titolo Lego House), sono stati i suoi tratti distintivi, che poi si sono evoluti, portandola anche a collaborare con il rapper Nitro. La sua interpretazione di A Case of You, successo di Joni Mitchell, ha colpito dritto al cuore di milioni di persone, ammaliate dalla magia del suo canto e da quei capelli verde smeraldo che ne hanno incorniciato il volto carico di emozione e sentimento. Dopo è stata la volta dei Bootcamp, dei Last Call e dei Live, che l’hanno fatta crescere da tutti i punti di vista, preparandola al mondo della musica. Con Francesca Renga ha duettato ne Una ragione di più, canzone portata al successo da Ornella Vanoni. Casadilego renderà omaggio a Lucio Dalla nella puntata di martedì 13 aprile dello show di Enrico Brignano, Un'ora sola vi vorrei. L'appuntamento con la seconda puntata è su Rai2 a partire dalle 21,20, per un'ora di risate e ovviamente bella musica.

Un'ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano con ospiti Casadilego e Marta Zoboli

