Ale e Franz, la festa dei 25 anni di carriera: Fuori Tema su Rai 2

Il traguardo di 25 anni di carriera. Ale e Franz festeggiano con otto puntate in seconda serata su Rai 2, a partire da stasera, martedì 13 aprile (inizio ore 22.50). Un inedito esperimento televisivo dal titolo Fuori Tema per una coppia in grado di garantire comicità d'autore. La Rai spiega che "in uno spazio carico di significato come il Teatro la Cucina, all’interno dell’ex Refettorio dell’Ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano, Ale e Franz in ogni puntata avviano il loro viaggio artistico alternando, senza soluzione di continuità, differenti momenti comici e di intrattenimento, utilizzando tutti i linguaggi a disposizione, da quello teatrale a quello cinematografico e della fiction, da quello degli sketch a quello live e del limbo".

Proporranno storie e personaggi nuovi che affiancheranno accanto ai classici. Si caleranno in ruoli sempre diversi e molto particolari, come le annunciatrici Alessandra e Franca, i padri che assistono alla partita dei figli, strani poliziotti e persino cani parlanti. Non metteranno limiti alla fantasia né alla voglia di stupire e incantare il pubblico, passando anche attraverso Romeo e Giulietta, le interviste impossibili, Dante e Virgilio e persino Gesù e Giuda. Sono state annunciate molto creative anche le scelte registiche di Elia Castangia.

In studio sarà una live band ad accompagnare Ale e Franz con improvvisazioni e jam session. Otto ospiti musicali, uno per ogni puntata: Michele Bravi, Anastasio, Simone Cristicchi, Frankie hi-nrg mc, Peppe Servillo, Samuel, Davide Van De Sfroos, Francesco Tricarico. Otto puntate di poco meno di un'ora ognuna, che si annunciano divertenti e artisticamente interessanti. Ale e Franz sono Alessandro Besentini e Francesco Villa, tutti e due milanesi, il primo classe 1971, l'altro 1967. Il duo comico si è formato nel 1995 e ha iniziato ad affermarsi negli anni duemila, in particolare con la partecipazione a Zelig. Ma i due artisti non si sono fatti mancare film, teatro, televisione, cabaret. E' arrivato il momento di festeggiare i 25 anni su Rai 2.

