Matilda De Angelis, la storia con Nayt svelata dopo oltre un anno di amore segreto | Foto

Matilda De Angelis è una delle attrici italiane del momento, complice la miniserie in cui è stata protagonista, The Undoing, con Nicole Kidman e Hugh Grant, e la serie evento di Rai1, Leonardo. Nelle ultime settimane è uscita allo scoperto il suo amore con William Mezzanotte, in arte Nayt, rapper di 26 anni tra i più interessanti dell'anno, stando almeno a Spotify. E la coppia per la prima volta ha pubblicato una foto insieme sui social, con un effetto particolare.

Molisano adottato da Roma, Nayt conta 417mila followers su Instagram (pur avendo appena 24 post) e 6 album all’attivo, di cui l’ultimo, Mood, pubblicato lo scorso dicembre. La sua hit più celebre è Gli occhi della tigre. Numerose le sue collaborazioni, vedi le hit con Emis Killa, Lowlow, Tha Supreme e Vegas Jones (ma il suo mito resta Fabri Fibra). Non ha detto di no al genere autobiografico e nel suo libro Non voglio fare cose normali (edito da Mondadori Electa), ha raccontato la sua burrascosa adolescenza su strada, con pochi soldi e molti guai, fino all’ingresso nella scena rap e hip hop. "Ho sempre affrontato i miei conflitti interiori in cerca di pace. Quando la guerra si è presa una pausa, il silenzio mi ha svelato che l’equilibrio è una cosa noiosa", è uno dei passaggi del libro.

Quanto appunto alla relazione con Matilda De Angelis, astro nascente del cinema italiano, diventata nota al grande pubblico anche per la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 in qualità di co-conduttrice insieme ad Amadeus, Nayt a fine dicembre aveva dichiarato di essere "fidanzato da poco più di un anno e di essere molto fedele alla sua misteriosa ragazza". Almeno così aveva dichiarato a Le Iene. Ora finalmente la coppia è uscita allo scoperto.

