Flora Canto e l'amore con Brignano: "Ma quali fiori, è nato tutto con mandarini e peperoni"

Flora Canto è l'attuale compagna di Enrico Brignano, uno dei comici più amati dal pubblico italiano. La coppia è affiatata anche sul palco, dove spesso lavorano insieme, come accade anche nell'ultimo show dell'attore, Un'ora sola vi vorrei. Ma come è nata la loro storia d'amore? I due sembrerebbe che si siano incontrati sulla spiaggia e pare che sia stato davvero un colpo di fulmine. A raccontare qualche aneddoto particolare ci ha pensato la stessa Flora Canto in una vecchia intervista: "La sua famiglia gestisce un negozio di frutta alle porte di Roma - ha raccontato -. Lui ha intuito questo feeling reciproco e si è presentato da me una volta con una cassetta piena di mandarini, un’altra con un tipo diverso di frutta e così via. In un’altra occasione ha anche variato sul tema, portandomi tanti bei peperoni”. Flora ha poi domandato. “'E se invece mi portassi un bel mazzo di rose?', gli chiesi io. E lui rispose: 'Le rose alla brace in effetti sono favolose’. E da lì è nato tutto”.

Relativamente all'ex moglie del comico, Bianca Pazzaglia, ha avuto un viscerale amore per la danza fin da bambina, tanto da esordire molto giovane come ballerina televisiva nel 1992. Durante la sua carriera ha partecipato a diversi programmi televisivi, ma nel 2007 ha deciso di cambiare rotta e di dedicarsi completamente all’insegnamento. Nel 2008 ha sposato Enrico Brignano ma la loro relazione è finita nel 2013. Oltre al ballo, l’altra grande passione dell’ex moglie di Enrico Brignano è il pilates, di cui è diventata insegnante insieme all’amica Heloise Chapman.

Riguardo alla fine del matrimonio con Enrico Brignano, nessuno dei due ha mai rivelato le motivazioni per cui hanno deciso di divorziare. Solo una volta il noto comico romano si è lasciato andare a un commento durante un’intervista. “Non è andata bene - ha spiegato -. Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano". Con Flora Canto, Brignano ha avuto nel 2017 una bambina, Martina, e presto diventerà padre anche di un maschietto.

