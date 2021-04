Ema Kovac, ritorno in tv con annuncio: “Presto un successo internazionale"

13 aprile 2021 a

Sono tutti d’accordo: Ema Kovac, attrice top model croata, ex Madre Natura a “Ciao Darwin”, è bella. Ma anche molto brava. La notano tutti, un’altra volta, appena fa tappa da Piero Chiambretti a “Tiki Taka”.

Per lei un successo senza precedenti. A quanto pare, potrebbero aprirsi le porte della televisione molto presto. Infatti, grazie alla sua sensualità ed eleganza ha guadagnato un bagno di share. Ma ci sarebbero dietro l’angolo, come sussurra una fonte anonima, nuovi progetti cinematografici. Bocche cucite. Nessuno ne parla. Per adesso. Piero Chiambretti, nel corso di una puntata esilarante del suo talk sportivo, ha riscoperta facendo anche un piccolo spoiler - che il pubblico ha notato sin da subito. La Kovac, Ema per molti telespettatori, potrebbe essere l’erede di Kasia Smutniak.

E non è solo bella, ma anche molto intelligente: ha una laurea in Finanza e avrebbe potuto aver davanti a sé una carriera da manager. Ma il mondo della televisione l’ha scelta. Le sue doti comunicative soni state sottolineate - e notate - da Chiambretti (che è un vero istrione).

Se la voce legata ad una virata nel mondo del cinema fosse vera allora ci troveremmo di fronte ad una grande notizia. Pare, condizionale d’obbligo, che alcuni registi italiani vogliano portarla sul set. E anche qualcuno importante all’estero. Lei vive con armonia questo momento, restando sempre con i piedi per terra. Non fa alcun riferimento a quello che molto presto, secondo i ben informati, potrebbe accadere nella sua vita: una vera virata. O meglio una “volata”. Insomma, un successo senza precedenti. Tutto conquistato con determinazione, studio e perseveranza.

