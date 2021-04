Marta Zoboli, dalle lingue al tuffo nel mondo dell'arte

13 aprile 2021 a

La finta esperta di vaccini Marta Zoboli, anche stasera martedì 13 aprile, su Rai 2, sarà ospite di Un'ora sola vi vorrei, lo show condotto dallo scatenato Enrico Brignano. Ormai Zoboli è diventata una cabarettista affermata e nel programma di Brignano letteralmente si esalta. Ma proviamo a conoscere meglio la bergamasca, classe 1978, occhi azzurri e i capelli ramati. Dopo aver ottenuto una laurea in Lingue e letteratura straniera all'università di Bergamo, ha frequentato una Masterclass al Piccolo Teatro di Milano sulla drammaturgia contemporanea. Poi sono arrivati i diplomi all'École international de théâtre Philippe Gaulier di Parigi e alla scuola del Teatro Arsenale e Internazionale di Milano.

In tv l'esordio nel 2010 nel programma Zelig Off in cui è entrata al fianco di Gianluca De Angelis al posto dei Sagapò. I due sono tornati insieme sul palco anche due anni dopo e sono andati avanti per anni come Marta e Gianluca e nel 2015 hanno condotto la seconda edizione di Extra Show su Mediaset Extra. Era un programma dedicato agli show trasmessi negli ultimi decenni sulle reti del gruppo Mediaset. Hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 2015 e nel 2016, divertendo il pubblico dell'Ariston e i telespettatori con sketch particolari, poi ancora il palco di Zelig e per lei anche il film Tutte lo vogliono.

Ma nel suo lungo curriculum c'è tanto altro: teatro, pubblicità, radio e video web dove spesso e volentieri si esibisce sempre accanto a Gianluca De Angelis. Con l'arrivo della pandemia ha indossato i panni di una strana esperta virologa che ne dice di tutti i colori, naturalmente strappando più di un sorriso in un periodo altamente drammatico in tutto il mondo. Artista molto riservata sulla sua vita privata, spesso e volentieri pubblica sul suo profilo Instagram @martazobolik e come detto non mancano mini esibizioni. Stasera sarà di nuovo scatenata alla corte di Brignano.

