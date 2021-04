Un'ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano con ospiti Casadilego e Marta Zoboli

13 aprile 2021 a

Secondo appuntamento con la seconda stagione dello show di Enrico Brignano, Un'ora sola vi vorrei. La prima puntata ha ottenuto il 6,7% di share, la seconda, in onda su Rai2 martedì 13 aprile dalle 21,20, promette come sempre tante risate. Nuovi ospiti e tanti momenti divertenti dopo il successo della passata stagione, che ha spinto la rete a mandare in onda due episodi speciali per le festività natalizie e appunto una seconda edizione.

La scorsa puntata, con ospite la cantante Nina Zilli, ha conquistato quasi due milioni di spettatori. Il risultato non è stato di certo quello sperato, anche se si iscrive nel trend della prima stagione, che ha ricevuto un complessivo 7.37% di share. L'obiettivo di Brignano - in uno show racchiuso in sessanta minuti - è quello di proporre in chiave comica i temi più caldi dell'attualità, emergenza sanitaria compresa.

Anche martedì 13 aprile dunque tanti spunti, a cominciare da quelli della comica Marta Zoboli, che interpreta un’esperta di vaccini. Il primo monologo della serata sarà incentrato come sempre alla contemporaneità, tenendo un occhio sempre attento all’ironia. L’ultimo, invece, sarà dedicato alla storia di un militare russo sconosciuto che, in qualche modo, ha contribuito a salvare il mondo. Ospite della puntata di Un’ora sola vi vorrei del 13 aprile è la giovane cantautrice Casadilego. La cantante, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, si esibirà inoltre in un sentito omaggio a Lucio Dalla. Al fianco di Brignano, come sempre, ci sarà anche la compagna Flora Canto, che presto darà alla luce il suo secondo figlio, un maschietto dopo la piccola Martina nata nel 2017 e frutto appunto dell'amore con l'attore comico romano. Appuntamento dunque su Rai2 martedì 13 aprile a partire dalle 21,20. L'auspicio per Brignano è quello di migliorare ovviamente gli ascolti della puntata del debutto.

