Wanda Nara sogna il ritorno in Italia. Mauro Icardi verso la Juve?

E se la nuova città di Wanda Nara e Mauro Icardi fosse Torino? Che la showgirl argentina voglia tornare in Italia è ormai più che noto ma ovviamente occorre che il suo amato marito, l'attaccante che ora indossa la maglia del Paris Saint Germain, venga ingaggiato da una squadra del Belpaese. E le possibilità che sia un club di Milano sono molto basse. Difficile un ritorno all'Inter, molto più improbabile che finisca al Milan.

Il rumors che possa giocare alla Juventus sta diventando sempre più intenso. La Vecchia Signora potrebbe cedere Paulo Dybala e ingaggiare Mauro Icardi. Possibile o soltanto una delle tante fantasie di calciomercato? C'è un altro aspetto che sembra sostenere un'ipotesi del genere. Oriana Sabatini, la compagna di Dybala, artista, pare desiderosa di lasciare Torino prima possibile ed è possibile che possa piacerle l'idea di una esperienza a Parigi. Una ricostruzione riportata da Tuttosport e quindi molto meno che semplice teorie. Anche perché pare che le conferme arrivino proprio da fonti vicine al Paris Saint Germain.

Ma Wanda Nara cosa dice? Lei è la manager di Mauro Icardi ed eventualmente sarebbe coinvolta in prima persona davanti ad una trattativa del genere. Per il momento la showgirl tace. E continua a dedicarsi con grande passione sia alla sua azienda di cosmetici che al suo ruolo di influencer. Il profilo di Instagram è arrivato a superare i 7.5 milioni di follower e Wanda alterna quasi quotidianamente le foto della sua famiglia e quelle personali, in cui mette in mostra il suo super fisico, collezionando centinaia di migliaia di like e di commenti positivi. Super sexy l'ultima, in cui indossa un top arancione che fatica a contenere il suo prosperoso seno. Immagine scattata proprio in Italia, a Milano e accompagnata da un post particolare: "Resta a casa per te e per tutti".

