Uomini e donne, i dubbi di Luca Cenerelli e le polemiche di Samantha Curcio

La tronista Samantha Curcio di nuovo al centro dell'attenzione di Uomini e donne. Anche oggi, martedì 13 aprile, ovviamente su Canale 5, va in onda il programma condotto da Maria De Filippi, a partire dalle ore 14.45. E la mora ancora una volta divide il pubblico. C'è chi la apprezza e chi invece la ritiene eccessiva. Stando alle anticipazioni la nuova tronista ha preso di mira Alessio. Oggi potrebbe rivelare di non essere contenta di alcuni comportamenti che sarebbero in contrasto con il suo modo di ragionare. La tensione tra i due è destinata ad alzarsi? Oppure decideranno di approfondire ulteriormente?

Come al solito non manca il dualismo tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, anche se al momento più teorico che pratico. L'assenza della prima dà ulteriore spazio all'altra, ma il pubblico vuole di nuovo Tina che considera fondamentale nel programma. Cosa è accaduto? E cosa succederà in seguito? E Gemma Galgani cosa farà dopo la decisione di chiudere con Maurizio? Pare che la sua attenzione sia focalizzata di nuovo su Nicola Vivarelli che dopo il ritorno in studio sembra intenzionato a farle da spalla, anche se il rapporto pare destinato ad essere di sola amicizia e non sentimentale.

Dopo lo spazio che è stato dato a Giacomo Czerny, ancora diviso tra Carolina e Martina, ora al centro dell'attenzione c'è anche Armando Incarnato, protagonista di una intensa discussione con Gianni Sperti e con la stessa Samantha Curcio. Non è escluso che possa esserci una nuova coda e che i corteggiatori di Samantha saranno ancora una volta uno contro l'altro, visto che lei sta conoscendo Alessio e Bohdan. Infine Luca Cenerelli. Ha accettato di conoscere una donna che ha contattato la redazione e la sua scelta ha fatto piangere Elisabetta con cui il rapporto sembrava avviato. Ma lui non le ha ancora concesso l'esclusiva. Vuole conoscere altre donne e magari forse metterle a confronto e valutare. Secondo i rumors, però, non è escluso che alla fine sia proprio Elisabetta a catturare il suo cuore.

