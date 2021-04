Max Pezzali, il figlio Hilo da Martina Marinucci: poi l'amore con Debora Pelamatti | Video

13 aprile 2021 a

Max Pezzali è uno dei cantanti più famosi e più amati dal pubblico italiano. Nato a Pavia il 14 novembre 1967 (segno zodiacale Scorpione) ha fondato sin da giovanissimo, con il compagno di scuola Mauro Repetto, il gruppo musicale 883. Le canzoni della band sono diventate un simbolo per una intera generazione, quella cresciuta a metà degli anni Novanta. Questo il video di uno dei brani più celebri, Gli Anni.

Nel 2021, a Verissimo, ha presentato il suo libro. Il titolo è Max90 La mia storia, dedicato al suo percorso appunto nei mitici anni ’90. “Tento di raccontare un decennio per me formidabile partendo da uno che quegli anni li ha vissuti intensamente, anche attraverso i testi delle mie canzoni, oggetti e situazioni”, ha detto a Silvia Toffanin. Per quanto riguarda la vita privata, i genitori di Max Pezzali erano fiorai, e lui per caso si trovò a portare un mazzo di fiori a Maria De Filippi da parte di Maurizio Costanzo, quando la loro relazione era ancora top secret. Nel 2005 ha sposato Martina Marinucci e da lei ha avuto un figlio il 4 settembre 2008, Hilo.

Nel 2014, durante il divorzio, la Marinucci ha svelato via Twitter che Max Pezzali l’avrebbe tradita con una sua amica di vecchia data, Debora Pelamatti. Il cantante si è difeso dalle accuse, rivelando di aver intrapreso il rapporto soltanto dopo essersi separato dalla Marinucci. Ha un ottimo rapporto con suo figlio Hilo, che vorrebbe seguire le orme paterne. Con Debora Pelamatti, la donna che ha frequentato appunto dopo la separazione dalla ex moglie, Max Pezzali ha fatto fin da subito sul serio. Tanto che nel maggio 2019, a sorpresa, i due si sono sposati in gran segreto a Pavia. Pezzali è ospite martedì 13 aprile su Rai1 da Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno.

