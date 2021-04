7Cervelli, Okkupèto: scherzi e anticipazioni della nuova puntata

13 aprile 2021 a

Appuntamento numero 22 con “Okkupèto”, il programma televisivo dei 7Cervelli. A partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 14 aprile, i fan potranno tornare a ridere con una nuova puntata dell’innovativo format creato da Maurizio Mastrini.

Come ogni settimana, “Okkupèto” andrà in onda in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e su questo sito web del Corriere dell’Umbria. Su TRG, invece, verrà trasmesso giovedì sera alla stessa ora.

Ricordiamo, inoltre, che le puntate intere e gli scherzi migliori sono sempre disponibili sulle pagine social, Facebook, Instagram e Youtube, di “Okkupèto” e sulla piattaforma web del Corriere dell’Umbria.

Nella nuova puntata, i 7Cervelli si fingeranno operatori di una nota piattaforma internet di contenuti, per notificare l’attivazione di abbonamenti poco convenienti.

Seconda vittima di Luca e Fabrizio sarà una personal trainer, che si troverà a gestire le richieste di una coppia di anziani particolarmente vivaci.

Un cacciatore riceverà poi una proposta di scambio bizzarra per il suo cane, mentre un signore già noto al pubblico di “Okkupèto” rischierà di dover passare alle maniere forti per impedire che il suo numero di telefono venga cambiato.

La produzione del programma fa sapere che tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione stessa possono contattare il numero 351 9344354.

Un format, questo che vede Luca e Fabrizio come protagonisti, che continua a fare successo perché oltre ad essere il primo programma dei 7 Cervelli, è anche proposto in maniera molto originale. Nel corso delle trasmissioni non mancano anche ospiti in studio, anche vip.

