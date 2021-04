A DiMartedì l'immunità di gregge e il punto sulla campagna vaccinale

13 aprile 2021 a

a

a

Anche nella giornata di oggi, martedì 13 aprile, in televisione appuntamento su La7 con diMartedì. Il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris, inizierà alle 21.15 e ovviamente pure questa sera al centro della trasmissione ci sarà la pandemia da Covid 19. Non solo l'emergenza dal punto di vista sanitario, ma anche quella economica e quella politica, come del resto è sempre accaduto dall'inizio della diffusione del virus. Verranno di nuovo affrontati i problemi relativi alla campagna di vaccinazione, ma anche i comportamenti delle aziende produttrici.

Il virus nei mezzi pubblici e l'inchiesta sulle mascherine cinesi

Ancora una volta gli esperti spiegheranno perché è necessario lasciarsi somministrare il vaccino e cosa si rischia a rifiutare. Ma saranno ipotizzati anche i tempi per il raggiungimento dell'immunità di gregge. Ulteriori spiegazioni, inoltre, sulle varianti al Covid e sulle valutazioni sui numeri attuali della diffusione. In studio sarà affrontato anche l'argomento delle riaperture. Dal punto di vista economico piccoli imprenditori e centinaia di migliaia di lavoratori sono letteralmente in ginocchio. Ha senso velocizzare la riapertura del Paese, come chiedono alcune forze politiche? Oppure occorre andare avanti altre settimane con le restrizioni, sulla linea del ministro alla Salute, Roberto Speranza?

Le Iene senza Alessia Marcuzzi. L'operaio licenziato e la ragazza cacciata di casa perché lesbica

La ripartenza lenta rischia in ritardo rischia di essere una pesante zavorra? Oppure una ripartenza in anticipo rischia andare incontro ad una nuova chiusura? Come in tutte le puntate numerosi e autorevoli gli ospiti in studio e in collegamento, ma l'elenco ufficiale verrà annunciato nel tardo pomeriggio.

Ascolti tv lunedì 12 aprile, La fuggitiva batte L'Isola dei Famosi: exploit di Report

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.