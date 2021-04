Fuori dal coro, il virus nei mezzi pubblici e l'inchiesta sulle mascherine cinesi

13 aprile 2021 a

a

a

Covid, campagna vaccinale, problemi economici e sociali e inchieste proprio a causa della pandemia. Sono i principali temi della puntata di oggi, martedì 13 aprile, di Fuori dal coro, il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Mario Giordano (inizio alle ore 21.20). Al centro della puntata anche lo studio che ha permesso di scoprire il virus su alcuni mezzi pubblici di Milano. E' stata infatti realizzata una ricerca in collaborazione con un laboratorio specializzato, un'analisi sulle maniglie, sulle pulsantiere, sugli scorrimano e su tutti i punti in cui vengono appoggiate le mani nei mezzi pubblici per cercare di capire dove è presente il virus, in particolare sugli autobus e la linea 2 della metropolitana milanese.

Le Iene senza Alessia Marcuzzi. L'operaio licenziato e la ragazza cacciata di casa perché lesbica

Ma a Fuori dal coro stasera verranno messe a confronto la posizione di prudenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che vuole mantenere le restrizioni, e quelle delle forze politiche che credono più giusto andare velocemente verso la riapertura delle attività economiche, per cercare di iniziare a tornare alla normalità. Ma naturalmente si parlerà anche del piano vaccinale che dovrebbe essere più veloce e in cui il Paese è in ritardo, in particolare alcune regioni. In trasmissione verrà affrontato anche il tema dell'inchiesta sulle mascherine cinesi non a norma che sono state acquistate dalla struttura commissariale allora presieduta da Domenico Arcuri. L'ex presidente è iscritto al registro degli indagati della Procura della Repubblica di Roma per il reato di peculato.

Tiki Taka, "Ronaldo patologico?": scontro tra Cruciani e Francesca Cenci

Si continuerà a parlare ancora dell'occupazione abusiva delle case private e dei problemi che i proprietari di immobili devono affrontare da più di un anno per l'obbligo degli sfratti che è stato introdotto a causa dell'emergenza Covid. Ci sono inquilini che non pagano l'affitto ma che non possono essere mandati via. Ci rimettono, ovviamente, i proprietari degli immobili. Katia Ricciarelli, Francesco Vecchi, Alessandra Mussolini e Vittorio Feltri sono alcuni degli ospiti autorevoli annunciati dalla produzione per la puntata di questa sera.

Ascolti tv lunedì 12 aprile, La fuggitiva batte L'Isola dei Famosi: exploit di Report

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.