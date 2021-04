Patrizia De Blanck, l'amore con Alberto Sordi: "Ma a letto aveva poca fantasia"

13 aprile 2021 a

Patrizia De Blanck è un noto personaggio televisivo, presente in varie trasmissioni ed è reduce dall'esperienza come concorrente del Grande Fratello Vip 5. Ma la contessa è stata anche protagonista della movida italiana degli anni Sessanta e Settanta, nel corso della quale ha avuto pure diverse storie d'amore con personaggi famosi. Tra questi Alberto Sordi: "Una volta mi accompagnò in camera e in corridoio mi saltò quasi addosso. Non mi aspettavo un approccio così irruento - ha rivelato in una vecchia intervista -. Aveva un modo di baciare molto passionale". Dopo il primo incontro la relazione andò avanti anche se la contessa si sentiva un poco trascurata: "Ci vedevamo poco. Lui era sposato con il suo lavoro, mentre io ho bisogno di tante attenzioni".

La Contessa, sempre in quella intervista, non ha avuto parole al miele per l'attore dal punto di vista delle sue prestazioni sotto le lenzuola: "Alberto a letto aveva poca fantasia, era molto tradizionalista, non amava sperimentare. Una sera ordinai lo champagne sperando che le bollicine potessero aiutarlo nella fantasia - ha raccontato -. Poi gli dissi che doveva togliersi il vizio di portare i pantaloni ad altezza ombelicale come faceva sempre lui. Lo trovavo antierotico". Per la De Blanck anche un flirt con Franco Califano: "Fu una cosa relativamente breve, un anno o poco più. Ma ci sapeva fare a letto", ha aggiunto la Contessa. Tra i suoi amori passati anche Alessandro Onassis (figlio di Aristotele), Yves Montand, Mohamed Al Fayed, Walter Chiari, Warren Beatty e Raul Gardini. Patrizia De Blanck è ospite martedì 13 aprile a Oggi è un altro giorno, su Rai1 dalle 14.

Per quanto riguarda altre curiosità sulla sua vita privata, la De Blanck ha avuto una figlia, Giada, nel 1982, nata dal matrimonio con il console di Panama Giuseppe Drommi, morto nel 1999.

