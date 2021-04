Oggi è un altro giorno, gli affetti stabili di Serena Bortone: tra gli ospiti Patrizia De Blanck

13 aprile 2021 a

Torna l'appuntamento con Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno, il talk show in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 a partire dalle 14. Come sempre tanti gli ospiti e i temi affrontati in studio e in collegamento, e non farà eccezione la puntata di martedì 13 aprile. Dall'attualità politica all'emergenza sanitaria da Covid e alla campagna di vaccinazione, ma in primo piano nello studio di Oggi è un altro giorno ci sono le storie e i personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto con i protagonisti della musica e della fiction di Rai1.

A commentare le interviste della conduttrice con gli ospiti in studio e in collegamento ci saranno i cosiddetti affetti stabili. Martedì 13 aprile, oltre ai "soliti" Massimo Cannoletta e Jessica Morlacchi, ci sarà Alessandro Cecchi Paone. Massimo Cannoletta, dopo il successo a L'Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna dove si è aggiudicato 280.000 euro al gioco finale della Ghigliottina, si è ritagliato uno spazio tutto suo all'interno del programma, attraverso la rubrica Massimo 5 minuti, dove il divulgatore di Lecce approfondisce argomenti e storie legate a personaggi storici, magari attualizzandoli ai giorni nostri. Per quanto riguarda Jessica Morlacchi, la cantante è stata famosissima agli inizi anni Duemila, partecipando con la sua band Gazosa a Sanremo, con il brano cult Www Mi piaci tu.

E a proposito di musica, non mancherà Memo Remigi con il suo pianoforte, capace di allietare e intrattenere ospiti e telespettatori con la sua simpatia e i suoi brani ripescati dal repertorio. Ospite nella puntata di martedì 13 aprile sarà la contessa Patrizia De Blanck, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip 5 e soprattutto conoscitrice di tanti aneddoti legati al mondo dello spettacolo e all'Italia degli anni Sessanta. Appuntamento su Rai1 a partire dalle 14, con Serena Bortone e Oggi è un altro giorno.

