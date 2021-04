Wanda Nara, quarantena sempre più hot: mate e scollatura esplosiva | Foto

13 aprile 2021 a

Quarantena sempre più hot per Wanda Nara. La vita da pandemia la costringe spesso a stare in casa a Parigi con i suoi figli e il marito Mauro Icardi (pure lui ultimamente lontano dai campi di gioco per via di un infortunio) e così la showgirl e procuratrice argentina pubblica spesso e volentieri sul suo profilo Instagram da quasi 8 milioni di follower scatti ad alto tasso di sensualità.

L'ultimo rientra in questo ambito: selfie in tenuta sportiva mentre si gusta il mate, il tutto con una scollatura esplosiva e mozzafiato, che manda in delirio i suoi fan. E in effetti il seno in primo piano non può passare inosservato: "Restate a casa per voi e per tutti", è la didascalia che accompagna l'immagine, ma il messaggio scritto in questo caso scivola decisamente in secondo piano.

Intanto continuano a circolare le voci su un futuro lontano da Parigi per il marito di Wanda, Mauro Icardi. Nell'edizione di martedì 13 aprile del quotidiano Tuttosport, si parla approfonditamente di Paulo Dybala, il cui futuro appunto può essere legato a quello del connazionale ex capitano dell'Inter. La trattativa più probabile infatti è quella di un possibile scambio tra Psg e Juventus, per via delle reciproche esigenze delle società e degli stessi giocatori, entrambi decisi a cambiare aria dopo una stagione difficile per motivi diversi. "Siccome anche il prossimo sarà prevedibilmente un mercato fatto di scambi e affari creativi - si legge su Tuttosport -, le voci che nella capitale francese e dintorni crescono di giorno in giorno non meritano di essere trascurate. Tanto più se da fonti vicine al Psg si dà praticamente per scontata la partenza di Mauro Icardi: obiettivo più volte sfuggito alla Juventus, ma non tramontato. Il giro di cartellini in salsa argentina è un’opzione sempre più credibile". Insomma, per Icardi futuro probabile a Torino, con Wanda Nara che magari cambierà la sede dei suoi post su Instagram, ma che continuerà a farli in abbondanza, per la gioia dei follower.

