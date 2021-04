Matrimonio a prima vista Italia 2021, una coppia scoppia a tavola: la lite inattesa, gelo alla reunion (spoiler)

13 aprile 2021 a

Va in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2021 su Real Time. L'appuntamento in prima serata sul canale 31 del digitale terrestre è per mercoledì 14 aprile quando i fan del docureality potranno assistere alla messa in onda dell'episodio numero 7. Questa edizione di Matrimonio a prima vista è già stata trasmessa sulla piattaforma Discovery+ per gli abbonati e questo che segue è uno spoiler.

Matrimonio a prima vista Italia 2021, Fabio e Clara in vasca da bagno: la prima notte è hot

Nel corso del programma è prevista la reunion fra le coppie e a tavola una delle tre coppie, quella impensabile, esploderà. Non Salvo e Santa che di problemi ne hanno già fin troppi (e questa puntata non li risolverà di certo) ma Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. Martina e Francesco, copia romana. è apparsa fin qui come quella che nella quotidianità ha iniziato a consolidare il rapporto. Un rapporto nato fra sconosciuti che - come vuole l'esperimento sociale - si sono visti per la prima volta solo all'altare. La coppia si è sposata a Santa Severa sul litorale laziale.

Tutto fino a questo momento filava abbastanza liscio. Dopo il tatuaggio fatto insieme e l'esperienza alla scuola di cucina, dopo le ammissioni della relazione che cresce e una cena con l'amica di Martina che era in coppia col compagno (sono andati a casa della coppia sposata nel docureality), ecco il colpo di scena.

Prima una piacevole parentesi. Dapprima Francesco propone un calendario a Martina, che accetta divertita la proposta. I due sono ormai inseparabili anche se la ragazza di Acilia aveva espresso tutte le sue riserve a inizio del matrimonio legate alla sua visione del futuro in coppia, da sempre negativa. Il calendario mostra aspetti divertenti e anche sexy: fotografie mese per mese che esaltano l'affinità di coppia, la bellezza di lei e la simpatia e originalità del tassista tifoso della Lazio.

Il colpo di scena arriva nella reunion fra le tre coppie del docureality. Al momento di sedersi a tavola scoppia una lite fra Francesco e Martina: lei esce, abbandona tutti mentre Francesco spiega ai ragazzi davanti alle telecamere che cosa è successo e punta l'indice sul muro che alza la ragazza rispetto anche a questioni insignificanti. Una lite rispetto all'approccio negativo su certe questioni, che la ragazza dimostra di avere e che non ha poi manifestato davanti a tutti. Lei scappa, lascia la tavola. Martina tornerà poi per il brindisi per Fabio, marito di Clara, che compie gli anni. Un brindisi sembra mettere a posto tutto, ma la lite a tavola resta e potrebbe lasciare il segno.

