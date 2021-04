Isola dei famosi 2021, la Blasi sfotte Akash Kumar e si presenta: "Ciao, sono Ilary" | Video

12 aprile 2021 a

Scintille durante la puntata de L'Isola dei famosi 2021, in onda su Canale5 lunedì 12 aprile. In studio è approdato Akash Kumar, il modello indiano eliminato dal reality dopo appena due puntate e che nelle ultime settimane si era reso protagonista di uno scontro a distanza con la conduttrice Ilary Blasi. "E' lì solo perché ha sposato Totti, non la conosco neanche", aveva affermato incautamente Akash. E così Ilary Blasi si è vendicata durante la diretta di lunedì 12 aprile.

All'inizio con ironia si è ripresentata al modello: "Ciao Akash, sono Ilary, mi ripresento visto che hai detto di non conoscermi", ha detto la signora Totti. Poi al primo atteggiamento snob di Kumar: "Sì, sono un po' stanco, ho lavorato tanto", la Blasi ha usato più le maniere forti: "Che ci hai fatto pure un favore?", le sue parole. Insomma, un vero e proprio scontro, poi ulteriormente accesosi quando a parlare è stato uno degli opinionisti, Tommaso Zorzi, che già aveva avuto un battibecco con l'ospite in occasione della serata in cui Akash era stato eliminato. I due inevitabilmente quindi hanno litigato pure durante la diretta di lunedì 12 aprile, ma la chiosa finale di Kumar stavolta è apparsa più incisiva. Dopo l'ennesima critica di Zorzi, che ha accusato appunto Akash di aver rinunciato all'esperienza a Parasite Island, Kumar è sbottato: "Allora ti dico una cosa - ha commentato - è più difficile fare due settimane a L'Isola dei famosi che sei mesi al Grande Fratello Vip".

