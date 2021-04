Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi mozzafiato in diretta: vestito viola e spacco vertiginoso

12 aprile 2021 a

Ilary Blasi apre in grande stile la puntata de L'Isola dei famosi 2021, in onda lunedì 12 aprile su Canale5. Il suo look è come al solito super sexy; stavolta per la conduttrice del reality show vestito viola, in barba alla scaramanzia che vede il viola come un colore bandito nel mondo dello spettacolo, tacchi a spillo e spacco vertiginoso che mette in bella mostra la gamba destra. Senza dimenticare un orecchino pendente blu oltremare.

Insomma, un autentico show per Ilary, che cattura l'attenzione degli appassionati al reality. Tanti come sempre i colpi di scena previsti nel corso della puntata, a cominciare dalle naufraghe di Playa Esperanza, Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile. Le tre sono cariche e assolutamente determinate a vendicare l'eliminazione dovuta soprattutto a delle dinamiche createsi all'interno del gruppo. Soprattutto Vera vuole un confronto con Awed, reo di aver parlato male di lei in sua assenza quando nei primi giorni di avventura i due parevano fare coppia fissa, con lo stesso Awed interessato a conoscere la figlia di Giuliano Gemma anche in modo più approfondito.

Andrea Cerioli, l'ex tronista umiliato da Ilary Blasi: "Maschio alfa? No, alfetta"

Altro naufrago nel mirino delle tre donne è Gilles Rocca. Tra quest'ultimo ed Elisa Isoardi, protagonisti entrambi a fine 2020 a Ballando con le stelle, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, l'amicizia che si era creata durante il talent targato Rai, è svanita in Honduras, con la Isoardi che ha sin da subito criticato l'atteggiamento autoritario dell'attore e regista. Altre dinamiche tutte da chiarire quelle legate a Brando Giorgi, che di fatto si è staccato dal resto del gruppo e si sta facendo un Isola tutta sua, senza il dialogo né la partecipazione con gli altri naufraghi. Tornando a Ilary Blasi, secondo i ben informati, il cachet per la conduzione de L'Isola dei famosi 2021 si attesterebbe attorno ai 50.000 euro a puntata, per un guadagno complessivo di 900.000 euro qualora fossero confermate i 18 appuntamenti previsti.

