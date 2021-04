Drusilla Gucci, dalla passione per le atmosfere dark al flirt con Damiano dei Maneskin

12 aprile 2021 a

Drusilla Gucci è una giovane modella, pronipote del capo fondatore della grande casa di moda e una delle concorrenti più amate de L'Isola dei famosi 2021. In questi ultimi giorni tuttavia fa parlare di sè per il gossip lanciato da Novella 2000 su un suo presunto flirt passato con Damiano, frontman dei Maneskin, band vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo. Sembra proprio che Drusilla e Damiano avrebbero avuto una storia in passato. Tutto ha avuto inizio dopo la diffusione della notizia di un passato flirt della naufraga del reality di Canale5 con un volto noto, ma ancora non si riusciva a dare un nome al personaggio ignoto.

Più avanti però l’ipotesi di Damiano ha sempre più preso forma, soprattutto dopo che la naufraga sull’Isola si è raccontata senza filtri e ha rivelato alcuni lati di sé rimasti fino a quel momento nascosti al grande pubblico. La 26enne vive a Firenze e con Damiano ha in comune più cose di quanto si potesse immaginare: è come lui molto attratta dalle atmosfere dark e ha un hobby alquanto inusuale. Drusilla infatti ama collezionare ossa di animali, al punto da conservare nella propria camera un teschio di gatto.

Drusilla Gucci è riuscita a far breccia nel cuore degli altri naufraghi e del pubblico da casa, vincendo scontri con personaggi molto forti nei vari televoti che si sono susseguiti. Stando infine alle indiscrezioni apparse sul sito Bigodino.it, il cachet della modella per la sua partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi, si aggirerebbe attorno ai 4.000-7.000 euro a settimana, al pari di Beppe Braida, Valentina Persia, Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Vera Gemma. Lunedì 12 aprile altro appuntamento su Canale5 a partire dalle 21,30, con la conduzione appunto di Ilary Blasi in collaborazione con i tre opinionisti in studio: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

