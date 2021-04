Miryea Stabile, dal fitness alla moda: ora è single ma "aperta a nuove conoscenze"

12 aprile 2021 a

Miryea Stabile è una influencer e graphic designer di Brescia di 23 anni, diventata nel 2021 anche personaggio televisivo. Miryea infatti è entrata nel cast dei naufraghi de L'Isola dei famosi 2021. Una presenza arrivata dopo quella ne La Pupa, Il secchione e viceversa al fianco del secchione Marini. Nata a Brescia nel 1997, attualmente la showgirl vive e lavora a Milano. Miryea ha frequentato l’Issa Europe, in pratica una scuola di certificazioni del settore fitness. E’ proprio nell’ambito sportivo infatti che Miryea lavora anche come influencer, affiancando lo sport a un’altra sua grande passione, quella del beauty. Miryea Stabile è appunto una fit influencer, fashion blogger, hostess e modella.

Ha lavorato sia nell’ambito sportivo (è ambassador di Milano_Fit) che in quello dello spettacolo facendo la comparsa in diversi programmi come: Take me out, Detto Fatto, Furore e Guess My Age. E’ stata anche hostess per degli stand Yamaha e Ombrellina per delle gare motociclistiche. La sua partecipazione più importante tuttavia è quella a Ciao Darwin nella puntata Belli contro Brutti dove ha fatto ovviamente parte della squadra dei belli. Per quanto riguarda la vita privata, Miryea Stabile è attualmente single. La ragazza ha dichiarato che potrebbe trovare l’amore anche all’Isola dei Famosi: si è detta aperta infatti a nuove conoscenze.

Rispetto ai passati fidanzati della ragazza invece non si hanno informazioni: Miryea infatti ha sempre mantenuto la sua vita privata top secret. Durante la permanenza all’Isola, Miryea si è subito fatta notare per la spontaneità e la simpatia. Si è travestita anche da Dea dell’amore con rametti e foglie di fortuna per portare un po’ di gioia tra i naufraghi e per esaudire alcuni loro desideri. Ora con Elisa Isoardi e Vera Gemma è in Playa Esperanza: lunedì 12 aprile la puntata de L'Isola dei famosi 2021.

