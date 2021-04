Angela Melillo, la figlia Mia dall'ex marito Ezio Bastianelli: poi l'amore con Cesare

12 aprile 2021 a

Angela Melillo è una showgirl italiana, tra le più amate e apprezzate dal pubblico. Nata a Roma il 20 giugno 1967 da Franca e Dalmazio Melillo, sin da giovanissima ha iniziato a sognare una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha studiato quindi e poi ha iniziato a insegnare danza. La sua bellezza e la sua bravura le permettono di cominciare a muovere i primi passi prima come soubrette per Il Tg delle vacanze e poi è entrata nel cast del Bagaglino. Da qui la svolta nella sua carriera, con la partecipazioni a tante trasmissioni come Scherzi a parte, Beato tra le donne e Domenica In.

Ha recitato anche in diverse fiction come Love Bugs, La casa delle beffe, Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa Ritorno a Rivombrosa e ha partecipato al reality La talpa di cui è stata anche vincitrice e che ha avuto come concorrenti anche Alessia Ventura, Davide Ricci, Nadia Rinaldi, Brigitte Nielsen e Samantha De Grenet. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con il ristoratore Ezio Bastianelli da cui ha avuto una figlia, Mia, nata il 30 maggio del 2008.

Il suo matrimonio con Bastianelli è durato sette anni, poi la coppia si è separata. Recentemente, in una intervista in tv, aveva raccontato la difficile gravidanza per via di un’infezione alle vie urinarie che, trascurata, aveva raggiunto i polmoni: “Sono stata sottoposta a tac con liquido di contrasto, radiazioni, antibiotici e quando sono uscita dall’ospedale e ho scoperto di essere incinta, ho provato grandissima gioia, ma nella mia condizione, non sapevo se poter gioire o rinunciare perché non sai cosa ti aspetta perché si va incontro a cose molto gravi”, ha rivelato. Angela Melillo dopo la separazione si è poi rifatta una famiglia e sta vivendo una nuova storia d’amore. Il suo compagno è l’avvocato Cesare San Mauro. I due vivono insieme a Roma. La Melillo tornerà in tv lunedì 12 aprile ne L'Isola dei famosi 2021, puntata in onda su Canale5.

