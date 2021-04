Akash Kumar, dalla fine dell'amore dopo sette anni all'ex amico Andrea Damante

12 aprile 2021 a

Akash Kumar è un modello di origini indiane, noto al grande pubblico per la sua recente partecipazione a L'Isola dei famosi 2021. La sua esperienza tuttavia è durata pochissimo, tanto da provocare anche diverse polemiche. Nato a Nuova Delhi, in India, il 16 novembre del 1991 (Scorpione), è figlio di un imprenditore indiano e di una modella brasiliana e lui ha seguito le orme materne. Di certo non ha fatto fatica vista l’indiscutibile e particolarissima bellezza: alto e statuario, di Akash colpiscono soprattutto gli occhi color acquamarina che contrastano con il volto scuro e i capelli nerissimi. Quando i genitori si sono separati, Kumar si è trasferito a Verona con la madre. Il ragazzo è però legatissimo a sua nonna paterna, che va regolarmente a trovare un paio di volte all’anno.

Al grande pubblico italiano, il modello era già noto per la sua partecipazione, qualche anno fa, a Ballando con le Stelle, talent show condotto da Milly Carlucci. Dal punto di vista sentimentale, il modello ha dichiarato di aver avuto una relazione molto importante purtroppo terminata dopo sette anni. Infine una curiosità: Akash è molto amico di due ex tronisti del dating show pomeridiano di Canale5 Uomini e Donne, Andrea Damante e Francesco Monte. Ma con il primo, a causa di alcune incomprensioni, il rapporto si è interrotto.

Tornando alla sua eliminazione da L'Isola dei famosi 2021, ha fatto molto clamore poi la polemica che ne è seguita: "Se non fosse la moglie di Francesco Totti, nessuno la conoscerebbe", ha detto Akash relativamente alla conduttrice Ilary Blasi. La conduttrice dell'Isola, infatti, si era appunto infuriata con il modello per via della sua decisione di ritirarsi dal gioco senza rimanere a Parasite Island. Mentre Akash aveva spiegato di essere soddisfatto del suo percorso e pronto a tornare in Italia, la Blasi appunto aveva dichiarato quanto il reality fosse un'opportunità immensa. Senza dimenticare che Ilary aveva espresso tutto il suo disappunto per aver lasciato spazio a lui invece che a qualcun altro che magari l'Isola la faceva pure meglio.

