Bianca Guaccero positiva al Covid: "L'ho preso anche io anche se sono stata attenta"

Bianca Guaccero positiva al Covid. Ad annunciarlo la stessa conduttrice all'inizio della puntata di oggi lunedì 12 aprile 2021 di Detto Fatto, la trasmissione del pomeriggio di Rai2, collegata da casa.

"Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus e sono a casa. Ieri mi sono svegliata con la febbre e un pochino di tosse. Ho fatto il tampone rapido e sono risultata positiva, stasera aspetto il risultato di quello molecolare ma la percentuale che venga confermato è altissima. L'ho beccato anche io eppure sono stata spesso presa in giro perché sono fissata e attentissima a tutto. Mai abbassare la guardia, non so come sia successo" ha svelato in diretta televisiva all'inizio della puntata della trasmissione che conduce dal 2018. "Ci tenevo a dirlo in trasmissione senza fare grandi annunci" ha detto Guaccero.

Proprio nei giorni scorso l'attrice e conduttrice era stata il volto per un appello social rivolto alla sua regione, la Puglia, chiedendo ai suoi corregionali di prestare la massima attenzione: "Lo so che siete confusi, arrabbiati, addolorati, avete perso persone care, ma vi prego, fate attenzione, cercate di scegliere di non uscire, di restare a casa. Non lasciamoci sopraffare dalla rabbia e dal menefreghismo perché oggi più che mai siamo noi gli unici ad avere il potere di decidere quale potrà essere il nostro futuro" uno dei passaggi del video fatto poi pubblicare sulla pagina Facebook del sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio. "La Puglia sta vivendo un momento molto difficile per la pandemia è una di quelle poche regioni che continua a rimanere in zona rossa. Il 50% dei contagi in Puglia riguardano la provincia di Bari, e Bitonto, il mio paese, è tra quei paesi che sono oltre la zona rossa" aveva spiegato nel video. Ora la beffa della positività in attesa della conferma dall'esito del tampone molecolare.

