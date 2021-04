Francesco Totti, un altro tapiro: "Bravo Tognazzi, spero Spalletti non se la sia presa. Cassano? Eravamo single"

12 aprile 2021 a

La serie su Sky “Speravo de morì prima” ha diviso in due il pubblico: a molti è piaciuta, ma tanti l'hanno criticata. Abbastanza perché Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale5 in onda ogni giorno alle 20,35, decidesse di consegnare a Francesco Totti - a cui è ispirata la serie - l'ennesimo tapiro (il settimo) della sua carriera. La consegna andrà in onda stasera, lunedì 12 aprile 2021, da parte di Valerio Staffelli (clicca qui).

Tra chi non ha apprezzato la serie c'è anche Antonio Cassano, suo ex compagno alla Roma e alla Nazionale. Al calciatore barese non sono andati giù gli attori scelti ("Castellito sembra Perin mica Totti") e anche il fatto di essere stato fatto passare male soprattutto nel rapporto con la famiglia del Pupone ("mi hanno descritto come uno invadente"). “Da quello che conosco io, il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene” ha detto Totti punzecchiato da Staffelli. Cassano aveva poi raccontato delle notti brave in giro per Roma con rientri all'alba e spesso direttamente a Trigoria prima dell'allenamento. "Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto, ma mai andando direttamente a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi era giusto. Chi non l’ha fatto? Sempre con il rispetto per il lavoro che facevamo” si lascia sfuggire il Pupone.

Sull’attrice Greta Scarano, che ha interpretato Ilary Blasi e ha ricevuto moltissimi complimenti specialmente per la voce similissima all’originale: “Greta è una bella ragazza, ma non c’è gara”, le sue parole a Staffelli. Infine l'ultimo capitolo quello su Gianmarco Tognazzi, criticato per aver recitato la parte del suo antagonista Spalletti e oggetto di minacce sui social: “Mi dispiace, penso che Gianmarco lo abbia interpretato benissimo. Spero che il mister non si sia arrabbiato” ha detto non senza malizia Totti.

