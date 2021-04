Andrea Cerioli, l'ex tronista umiliato da Ilary Blasi: "Maschio alfa? No, alfetta"

12 aprile 2021 a

Andrea Cerioli è un ex tronista di Uomini e donne, considerato un vero e proprio sex symbol. Da qualche settimana è un nuovo concorrente de L'Isola dei famosi 2021 e dalla conduttrice Ilary Blasi al momento del suo approdo in Honduras era stato presentato come maschio alfa. Tuttavia fin da subito il povero Cerioli è apparso spaesato: una pecorella in un branco di lupi. Si giustificò dicendo che era “frastornato, non ho ancora ben realizzato dove sto, non mi rendo conto che sono davvero qui all’Isola”, aveva affermato.

Promise che dal mattino seguente avrebbe suonato la carica e si sarebbe rimboccato il costume, ma la situazione non è migliorata. Ha trovato la spiaggia troppo sabbiosa, il mare troppo salato, gli scogli troppo taglienti e il cibo troppo sciapo. Al calare del sole, nel primo confessionale, si è lamentato per i disagi: “Immaginavo diversa questa esperienza, mi viene da piangere in questo momento, sono senza sigarette, ho il sale addosso, le blatte che mi camminano vicino, mi rompo il c**o a stare così”, aveva sottolineato. E ancora: “Qua è una noia infinita, il primo giorno è bello, ma poi sono tutti uguali. Hai voglia a dire 'in Italia è zona rossa', ma almeno in Italia stai con la tua famiglia, mi manca la famiglia. Stanotte mi sono svegliato mille volte ed era sempre buio, buio, buio”, la sua surreale protesta.

Andrea Cerioli per questo è entrato nel mirino di Ilary Blasi, che lo ha ribattezzato sarcasticamente maschio alfetta. Per quanto riguarda la vita privata, Cerioli ha una compagna, Arianna Cirrincione. La loro storia d’amore sembra andare a gonfie vele. Tanto che qualche tempo fa, a causa di una dedica fatta dal modello, in molti pensavano che aspettassero un figlio. Lui, però, ha precisato che si era trattata solo di un’incomprensione. I figli, arriveranno in seguito: l'auspicio è quello.

