Vittorio Sgarbi e il sesso: "Lo faccio come un rapace. Tante volte in Parlamento". E con la fidanzata non ha più rapporti

Un "faccia a faccia" da non perdere quello che andrà in scena questa sera in tv nel corso della puntata odierna di Quarta Repubblica, su Rete4, in cui il conduttore Nicola Porro avrà davanti il critico d'arte e parlamentare Vittorio Sgarbi che negli ultimi giorni ha duramente attaccato il governo per alcune scelte legate alla pandemia.

Il sanguigno critico d'arte e saggista, originario di Ferrara, a maggio compirà 69 anni. Si è affermato al grande pubblico televisivo alla fine degli anni Ottanta come presenza fissa a programmi televisivi quali il Maurizio Costanzo Show. Subito emerge il suo carattere aggressivo, ma anche le celebri sfuriate al mal capitato di turno (definito, di solito “Capra!“) che lo rendono un volto tra i più noti d'Italia. Molto spesso la figura di Vittorio Sgarbi è stata accostata ad attrici, modelle e donne dello spettacolo in una serie di flirt che lui stesso non ha mai negato, anzi. Durante un processo dichiarò inoltre di avere “almeno 40 figli non riconosciuti“. Quelli accertati sono tre, e tutti da donne diverse: Carlo con la stilista Patrizia Brenner, Evelina con una torinese di nome Barbara e infine Alba con una cantante lirica libanese.

Dal 1998 Vittorio Sgarbi è legato a una sola fidanzata ufficiale, l’ex-modella e attrice abruzzese Sabrina Colle con la quale sostiene di non avere più rapporti. Al Corriere disse: “Non facciamo l’amore dal 1999. Lei non ne sente l’esigenza, con mio grande sollievo. Abbiamo uno straordinario rapporto di anime, il punto più alto dell’amore. Lo ha deciso lei e la cosa non mi ha turbato: mi sono sentito libero di andare con chi mi pareva. Sotto i venti minuti Sabrina mi perdona, sopra sono tradimenti". Recentemente ha rivelato di avere avuto rapporti sessuali alla Camera dei deputati, almeno 350. Di aver ricevuto in Parlamento Demetra Hampton, Milly D’Abbraccio ed Eva Grimaldi. Di aver fatto sesso anche con due parlamentari e di aver avuto almeno oltre 1.900 donne. A la Zanzara ha dichiarato: "Io faccio sesso come un rapace, senza amore, rapinoso".

