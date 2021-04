Arisa, ritorno di fiamma con Andrea Di Carlo? Per lei posa sexy ma con le infradito | Foto

12 aprile 2021 a

Arisa e il suo fidanzato Andrea Di Carlo sarebbero tornati insieme. Manca ancora la sacralità della notizia ufficiale, ma gli indizi social hanno fatto sì che i fan confidassero in un tanto desiderato ritorno di fiamma, dopo la clamorosa rottura che aveva portato il manager ad annullare addirittura le nozze, previste in un primo momento nel settembre 2021. Di Carlo tuttavia continua a postare foto su Instagram che li ritrae insieme e la cantante in una storia ha sottolineato che "non si accettano proposte di fidanzamento o matrimonio perché il negozio è chiuso". Una frase sibillina che fa pensare da una parte che non sia più single e dall'altra che invece non ne voglia più sapere di storie. Lei dal canto suo ha ultimamente pubblicato una immagine in cui è immortalata in posa sexy, con infradito che rendono la foto più ironica.

Andrea e Arisa hanno ufficializzato la relazione solo qualche mese fa e poco dopo è arrivata anche la proposta di nozze, previste appunto per il 2 settembre. Dopo il festival di Sanremo però qualcosa si è rotto, con l'ormai famigerata intervista della cantante ospite da Mara Venier a Domenica In, nella quale Arisa non ha mai citato il fidanzato pur dichiarandosi innamorata, che ha fatto infuriare letteralmente il compagno.

Quest'ultimo ha considerato tale atteggiamento come una sorta di vergogna a dichiarare in pubblico il loro rapporto. Da lì le incomprensioni e la rottura. Ora Di Carlo pubblica sempre foto insieme ad Arisa, mentre lei se ne è uscita con la battuta del "negozio chiuso". Staremo ovviamente a vedere. D'altronde c'è ancora una data di nozze che balla, quella del 2 settembre. Intanto Arisa continua la sua esperienza da insegnante di Amici e nel Serale non si risparmia battute al veleno soprattutto con il rivale Rudy Zerbi. Ma queste sono tutto sommato da considerarsi frasi di scena. Al contrario di quelle con Di Carlo.

