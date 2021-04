Vittoria Puccini sull'amore: "Da vecchi metteremo la dentiera nello stesso bicchiere"

12 aprile 2021 a

Vittoria Puccini è una delle attrici più apprezzate nel panorama del cinema e della tv italiana. La svolta nella sua carriera è arrivata quando ha interpretato Elisa di Rivombrosa, poi tante fiction e film di successo, lavorando anche con registi come Muccino e tanti altri. Ora è impegnata nella fiction di Rai1, La fuggitiva. Per quanto riguarda la vita privata, attualmente vive con il compagno Fabrizio Lucci, direttore di fotografia.

In una vecchia intervista a Vanity Fair, su questo rapporto, ha dichiarato: "L’ho pensato per ogni uomo che ho amato: 'Da vecchi metteremo la dentiera nello stesso bicchiere'. Ma con Fabrizio non è solo questo - ha spiegato -. Mi sento finalmente appagata, arresa bene, in pace. Come quando non devi più avere paura, fremere, cercare altro, aspettare". Il passato sentimentale le ha regalato un diamante come la figlia Elena, "tutta suo padre", vale a dire l’attore Alessandro Preziosi, che non rimase solo il Conte Ristori con cui Vittoria, da Elisa di Rivombrosa, viveva una tormentata passione in costume. Pure nel fuori copione finì male.

Male li trattarono i titoli di giornale: un tradimento - una leggerezza, forse qualcosa di più - su cui lei rivendica oggi il diritto all’oblio. Al dolore seguì un’altra storia, tormentata anche quella, con un collega, Claudio Santamaria, prima che nel 2012 incontrasse, lavorando alla miniserie Anna Karenina, un signore non "da copertina": Fabrizio Lucci, 52 anni, romano, su quel set direttore della fotografia. Ora sembra aver raggiunto quella serenità di coppia che tanto ha cercato nel corso della sua vita. Lunedì 12 aprile sarà nuovamente in tv, su Rai1, a partire dalle 21,30, con la fiction La fuggitiva, dove interpreta una madre che fa di tutto per proteggere il suo rapporto con il figlio dopo essere stata accusata della morte di suo marito.

