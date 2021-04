Tagadà su La 7, la puntata del 12 aprile non va in onda. "In corso controlli sanitari". Ecco cosa sta succedendo

12 aprile 2021 a

a

a

Non va in onda la puntata di Tagadà del 12 aprile. Al posto del talk condotto da Tiziana Panella che tutti pomeriggio si occupa dell'attualità politica e della cronaca sta andando in onda una replica di Eden. La notizia è stata data dalla produzione poco dopo le 14 dopo che molti telespettatori sintonizzandosi su La 7 sono stati spiazzati dal cambio di programma. Ma cosa sta succedendo? "Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari, La7 ha deciso a scopo precauzionale di non mandare in onda il consueto appuntamento con Tagadà di Tiziana Panella", si legge sul profilo Twitter della trasmissione.

Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari, #La7 ha deciso a scopo precauzionale di non mandare in onda il consueto appuntamento con Tagadà di Tiziana Panella #tagadala7 #tagada pic.twitter.com/Fvcx0LUdBU — Tagadà La7 (@tagadala7) April 12, 2021

Alla base della decisione di sospendere la messa in onda ci sarebbe un sospetto caso di Covid di una delle persone dello staff. Per questo motivo, per prudenza, si è deciso di non proseguire nell'organizzazione della puntata in attesa dei controlli sanitari in corso. Quelli che ha citato la produzione nel post su Twitter. L'annuncio ufficiale è arrivato al termine del Tg de La7. Non è ancora noto se domani la trasmissione potrà riprendere con la consueta formula.

Bianca Berlinguer in quarantena. Conduce Carta Bianca dal salotto di casa | Video

Già nelle scorse settimane il Covid aveva sfiorato il seguito talk de La 7. La conduttrice Tiziana Panella infatti per circa una settimana è stata costretta a condurre il programma da casa perché è stata costretta all'isolamento per essere entrata in contatto con un positivo. In quel caso la trasmissione non venne sospesa e dunque si ipotizza che ciò che ha scatenato la sospensione è un caso che, al momento, preoccupa di più. Dunque il Covid continua a toccare da vicino la televisione italiana. Per esempio un paio di settimane fa la conduttrice di Carta Bianca su Rai Tre, Bianca Berlinguer, è stata costretta a condurre il programma da casa sempre perché costretta a osservare la quarantena per essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid-19.

Tiziana Panella conduce Tagadà da casa. E' in quarantena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.