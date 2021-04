Antonio Pisu, il fratello scoperto a sorpresa pochi anni fa e l'amore per la figlia Rossella

12 aprile 2021 a

Antonio Pisu è uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata odierna, lunedì 12 aprile 2021, della trasmissione condotta da Serena Bortone. Il regista e attore è il figlio del compianto Raffaele, che del papà ha voluto fortemente seguire le orme. Solo pochi anni fa ha conosciuto il fratellastro Paolo Rossi: il padre ha scoperto questo figlio di cui ignorava l’esistenza a 91 anni e, una volta ritrovato, lo ha accolto nella sua famiglia. Oggi Antonio e Paolo hanno fondato una casa di produzione cinematografica

Originario di Carrara, 36 anni, Pisu è anche sceneggiatore. Intraprende nel 2002 la sua carriera di attore mettendo in scena per circa tre anni testi classici. Poi si trasferisce a Roma dove decide di seguire un corso avanzato di doppiaggi. Nel 2006 partecipa come attore alla trasmissione televisiva di Rai1 Al Posto tuo e ottiene un ruolo nel film diretto da Emanuele Barresi Non c'è più niente da fare.

Dal 2009 al 2014 Antonio Pisu è impegnato in spettacoli teatrali come Chat a due Piazze per la regia di Gianluca Guidi, Pitagora e la Magna Grecia di Mario Moretti. Ha partecipato ad altre trasmissioni televisive come Domenica in, I soliti ignoti e Applausi . Nel 2015 fonda l'associazione culturale Novre, insieme a Tiziana Foschi, che produrrà diversi spettacoli da lui scritti e interpretati, rappresentati nei teatri di tutt'Italia. Fonda poi nel 2016 la casa di produzione Genoma Films che produrrà il film Nobili Bugie da lui scritto e diretto e che vede tra gli interpreti Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini e il padre Raffaele Pisu. Verrà premiato alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia come miglior opera prima. Nel 2019 è stato protagonista nella pellicola Odissea nell'ospizio, diretta da Jerry Calà. Poco si sa della sua vita privata ad eccezione che ha una figlia, di tredici anni, che si chiama Rossella alla quale è molto legato. Presente sui social, il suo profilo Instagram ha poco più di 2mila followers. Nel 2020 ha diretto il suo ultimo film Est dittatura last minute sulla caduta del muro di Berlino.

