Sabina Guzzanti, il successo con l'imitazione di Moana Pozzi e la scelta del buddismo

12 aprile 2021 a

a

a

Sabina Guzzanti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata odierna, lunedì 12 aprile 2021, della trasmissione condotta da Serena Bortone. L'attrice, imitatrice e comica da poche settimane è in libreria con il suo primo romanzo dal titolo "2119. La disfatta dei Sapiens". Sarà anche l'occasione per parlare della sua carriera e della vita privata.

Enzo Decaro, l'amicizia con Massimo Troisi e l'incontro con Madre Teresa di Calcutta

Sabina è nata a Roma e ha 57 anni. Figlia del giornalista Paolo Guzzanti, è la sorella maggiore di Corrado Guzzanti e di Caterina Guzzanti. Si è diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica, nel 1985. Il suo esordio in tv risale al 1987 con il programma Proffimamente non stop su Rai1. L'anno successivo fa parte del cast di Matrjoska, programma censurato e trasformato in uno dal titolo emblematico L'araba fenice, di Antonio Ricci, su Italia1 e prende parte alla Sit-com Ovidio con Maurizio Costanzo, su Canale5. La notorietà arriva negli anni Novanta con La TV delle ragazze e altri programmi di satira presentati da Serena Dandini (Scusate l'interruzione, Tunnel e Avanzi, tutti su Rai3), nei quali proponeva una memorabile imitazione della pornodiva Moana Pozzi e le celebri imitazioni di Massimo D'Alema e Silvio Berlusconi. E ancora Pippo Chennedy Show, La Posta del Cuore e L'ottavo nano, tutti su Rai2.

Dopo aver partecipato a Sanremo nel 1995 si allontana dalla tv tornandoci sporadicamente (nel 2008 ad Annozero, nel 2012 su La7 con Un due tre stella). La sua carriera prosegue al cinema (da I ragazzi di via Panisperna, a La trattativa passando per Viva Zapatero!) e a teatro. La sua vita sentimentale l’ha vista legata all’attore, regista e scrittore David Riondino. I due si sono conosciuti nel 1995 a Sanremo, e nel corso del tempo hanno avuto modo di lavorare insieme. Guzzanti è buddista da molti anni: “Pratico il Buddismo da vent’anni e tutto quello che c’è di bello e di importante nella mia vita è legato al Buddismo”.

Ascolti tv, a sorpresa Avanti un altro batte La Compagnia del cigno 2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.