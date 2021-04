Enula dopo l'eliminazione da Amici si confessa dal suo profilo Instagram: "Seguitemi, ho delle sorprese"

12 aprile 2021 a

"Ciao a tutti, sono uscita, sono tornata alla vita normale ed è una sensazione strana". Sono le prime dichiarazioni di Enula dopo l'eliminazione dall'edizione 2021 di Amici. Ha scelto il suo profilo Instagram per spiegare cosa sta provando, pubblicando un video sulle nstastorie. "Una sensazione bella, emotiva, intensa. Volevo ringraziarvi a tutti veramente di cuore perché mi avete creduto, avete ascoltato la mia musica e io spero che continuerete a seguirmi".

E ancora: "Continuate ad ascoltare i miei pezzi perché ho tantissime cose da dire. Quindi vi mando un abbraccio virtuale a tutti e vi ringrazio ancora tantissimo. Mi raccomando, rimanete connessi che ci saranno tantissime cose nuove, Usciranno tra poco quindi non perdete le ultime puntate".

Poi la giovane artista ha abbracciato e baciato il suo cane. Poco dopo però ha pubblicato ancora un video in cui ha spiegato che "faccio un'altra storia perché mi sembra di non ringraziarvi mai abbastanza, quindi vi ringrazio ancora, ancora, ancora e tanto amore per voi. Tantissimo". E ha ribadito che le sembra di non ringraziare mai abbastanza. Enula ripete la parola grazie diverse volte e banda baci e baci. La sua eliminazione, tra l'altro, ha letteralmente diviso il pubblico che segue il programma condotto da Maria De Filippi. Secondo molti spettatori a dover uscire dalla scuola doveva essere un altro concorrente e non Enula, artista da una voce molto particolare che è piaciuta a tanti telespettatori.

Come al solito, dunque, non sono mancate le polemiche al termine di una puntata, quella di sabato 10 aprile, che è stata caratterizzata dell'ennesimo scontro tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini che hanno dato vita ad un vero e proprio litigio, senza risparmiarsi critiche e accuse. Dall'inizio di Amici 2021 le due ex ballerine si stanno affrontando senza fare a meno di colpi velenosi. Sarà sicuramente così anche nelle prossime puntate del programma di Canale 5.

