Emanuela Tittocchia, l'addio a Fabio Testi in diretta tv e tutti i suoi amori. Chi è la nuova naufraga

12 aprile 2021 a

a

a

Emanuela Tittocchia è accreditata di essere la prossima naufraga che, insieme a Manuela Ferrera, entrerà a far parte del cast dell'Isola dei Famosi già nella puntata di oggi lunedì 12 aprile 2021. Le indiscrezioni sono ormai incessanti e stasera se ne scoprirà di più.

Isola dei Famosi 2021, Beppe Braida si è ritirato. In arrivo altri quattro nuovi naufraghi?

Si tratta di un volto già conosciuto al pubblico di Canale5 per essere una delle opinioniste più presenti nel salotto di Barbara d’Urso (Pomeriggio5) e in quello di Federica Panicucci (Mattino5). Tittocchia tra l'altro non è nuova a partecipazioni in un reality essendo stata, nel 2008, una concorrente della terza edizione de La Talpa (condotto da Paola Perego). Classe 1970, originaria di Torino ma con genitori toscani e umbri, Tittocchia dopo la laurea in architettura ha frequentato la Scuola di Recitazione del “Teatro Nuovo di Torino” diplomandosi nel 1993. Dopo gli inizi in teatro nel 20021 entra nel cast fisso della soap opera di Canale5 Centovetrine, interpretando, per quattordici anni, il personaggio di Carmen Rigoni. Inviata di Voyager (nel 2005 e 2006 su Rai2), entra nel cast di Un posto al sole, poi è coprotagonista del film tv Non smettere di sognare poi diventato una serie. Nel 2017 partecipa al film L'esodo, mentre nel 2018 conduce 32 puntate de Il boss delle pizze.

La sua vita sentimentale è stata spesso sotto la lente d'ingrandimento dei media: ha avuto una relazione con l'attore Fabio Testi, che ha lasciato durante la diretta del programma La talpa 3 nel 2008, mentre successivamente .ha avuto una relazione con il modello Thyago Alves, con l'ex tronista Mariano Catanzaro e l'ex gieffino Biagio D'Anelli. Negli ultimi tempi si è vociferato anche di un flirt con Gianluigi Martino, ex di Valeria Marini. Tittocchia ha raccontato spesso di aver vissuto l'anoressia, all'età di 18 anni, e di essere riuscita con fatica a superare quei momenti difficili.

Manuela Ferrera, da Higuain e le zozze all'Isola dei Famosi: chi è la nuova concorrente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.