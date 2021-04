Manuela Ferrera, da Higuain e le zozze all'Isola dei Famosi: chi è la nuova naufraga

12 aprile 2021 a

a

a

Manuela Ferrera nuova naufraga dell'Isola dei Famosi 2021? Le indiscrezioni aumentano, ancora non c'è l'ufficialità da parte della produzione del reality di Canale5 ma l'ex meteorina del Tg4 è candidata a entrare stasera nel cast dei naufraghi. La stessa modella lo ha fatto capire in alcune sue stories recenti su Instagram. Infatti ha preannunciato ai suoi followers che ben presto dovranno vederla struccata, senza abiti e tacchi che, generalmente, è abituata ad esibire. Ha poi annunciato di essere in attesa della produzione del programma per la prova costumi da sfoggiare sull’isola.

Isola dei Famosi 2021, Beppe Braida si è ritirato. In arrivo altri quattro nuovi naufraghi?

Ma chi è Manuela Ferrera? Originaria di Brescia, 36 anni, ha studiato biologia e può fregiarsi del titolo di analista biologa prima di buttarsi nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato come meteorina a Rete4 insieme alla sorella gemella Marianna, ha poi posato per un calendario senza veli nel 2019 per la rivista For Men e recentemente è spesso stata ospite del salotto televisivo di Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso ma anche di Tiki Taka essendo una grande appassionato di calcio. Ha un profilo Instagram di circa 8omila followers, ricco di scatti mozzafiato dove mette in evidenza le sue generose forme.

Ferrera ha fatto parlare molto di se anche e soprattutto per la sua vita sentimentale. Ha avuto nel 2011 una relazione con Biagio D’Anelli, allora fresco ex concorrente del Grande Fratello, e recentemente ha dichiarato di essersi frequentata per diversi mesi, nel 2016, con il calciatore Gonzalo Higuain. Fecero scalpore le sue dichiarazioni in merito: "Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze” (clicca qui). A Ferrera è stato attribuito anche un flirt con Cristiano Ronaldo ma lei ha sempre smentito: "Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me" facendo riferimento al periodo in cui aveva posato per il calendario.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.